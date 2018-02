Hilton assinala abertura do Hilton Cabo Verde Sal Resort

A [Hilton](http://hiltonworldwide.com/) (NYSE: HLT) ([http://HiltonWorldwide.com](http://hiltonworldwide.com/)) assinalou a inauguração oficial do seu novo e espetacular resort na Ilha do Sal em Cabo Verde, o que representa a estreia da empresa no país e o crescimento do portefólio da marca de resorts de classe mundial. Na cerimónia da inauguração do hotel, Rudi Jagersbacher, presidente da… Read more […]

A [Hilton](http://hiltonworldwide.com/) (N...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...