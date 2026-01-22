Hommages nationaux : Le Tchad salue la mémoire du Général Issa Abderamane Kendji

La République a rendu un dernier hommage à l'un de ses fils les plus dévoués à la cause environnementale. La cérémonie, empreinte d'une profonde émotion, a été présidée par le Ministre des Infrastructures, M. Amir Idriss Kourda (assurant l’intérim de la Défense), entouré du Ministre de l'Environnement, M. Hassan Bakhit Djamous, et de la haute hiérarchie militaire.











Un double hommage aux drapeaux



Les honneurs militaires ont retenti non seulement pour le Général Kendji, mais aussi pour son frère d’arme, le Général Mornadji Kar-uba, disparu à la mi-janvier. Ce moment solennel a réuni les corps d'élite et les unités de protection de la faune, venus saluer le parcours de ces officiers supérieurs qui ont consacré leur vie à la stabilité et à l'intégrité du territoire.









Une mission interrompue tragiquement



Le destin du Général Kendji s'est brisé dans la nuit du mercredi 21 janvier 2026. Alors qu'il regagnait la capitale après une mission d'inspection dans l'Est du pays — une zone névralgique pour la conservation de la faune — un accident de circulation a coûté la vie à cet officier de terrain.





Nommé en janvier 2024 à la tête du Groupement Spécial de Lutte Anti-Braconnage, il avait pour mission de sécuriser les parcs nationaux et de combattre les réseaux criminels de trafic d'ivoire et de ressources naturelles.









Le "Soldat de l'Environnement"



Sous son commandement, le GSLAB a intensifié ses opérations, renforçant la présence de l'État dans les zones reculées. Pour ses collègues du ministère de l'Environnement, il n'était pas seulement un stratège militaire, mais un homme convaincu que la sécurité du Tchad passait aussi par la préservation de son patrimoine naturel.





Le départ du Général Issa Abderamane Kendji laisse un vide immense au sein de la "force verte" du Tchad, au moment où les défis climatiques et sécuritaires imposent une vigilance accrue aux frontières et dans les réserves naturelles du pays.

