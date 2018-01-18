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How Federal Government, AfDB are Working Together to Reduce Poverty, Create Jobs and Overcome Fallouts of Insurgency – VP Osinbajo


Alwihda Info | Par APO - 18 Janvier 2018 modifié le 1 Janvier 1970


ADDRESS BY HIS EXCELLENCY, PROF YEMI OSINBAJO, SAN, THE VICE PRESIDENT, FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA AT THE COMMISSIONING OF THE AfDB NIGERIA COUNTRY OFFICE, ABUJA ON THURSDAY, 18TH JANUARY, 2018: Excerpt: “While Africa has made significant strides in economic growth and in poverty reduction, much remains to be done. The goal is clear – to […]

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