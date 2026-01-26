Infrastructures à Khachkhacha : Les chantiers de drainage et de voirie atteignent 35 % d'exécution







Le 25 janvier 2025, le sous-préfet de Khachkhacha, Moussa Ali Abdoulaye, a mené une visite de terrain pour inspecter les chantiers de construction des dallots dans la localité. Cette initiative fait partie d'un suivi régulier des projets d'infrastructures visant à améliorer les conditions de vie des populations et à renforcer la sécurité des axes routiers. Au cours de son inspection, le sous-préfet a constaté que les travaux progressent de manière satisfaisante. Les équipes techniques estiment que 35 % des travaux sont déjà réalisés, un rythme jugé encourageant. Les différentes phases de construction sont menées de manière méthodique, avec une mobilisation constante des ouvriers et des responsables techniques.





Moussa Ali Abdoulaye a salué les efforts déployés par les équipes sur le terrain, soulignant l'importance de maintenir cette dynamique pour respecter les délais et les normes de qualité exigées. Il a noté que ces infrastructures jouent un rôle crucial dans la fluidité de la circulation, la sécurisation des routes, et la protection des populations contre les eaux de ruissellement, notamment en période hivernale. Lors de cette visite, le sous-préfet a aussi réaffirmé l'engagement des autorités locales à garantir la transparence dans l'utilisation des ressources publiques. Il a encouragé tous les intervenants à poursuivre leurs efforts avec un sens de responsabilité et de collaboration, afin que ces infrastructures soient livrées dans les meilleures conditions possibles. Au-delà de l’aspect technique, ces chantiers sont considérés comme un pas significatif vers le développement socio-économique de Khachkhacha. Les autorités locales espèrent que ces infrastructures contribueront durablement à améliorer la mobilité, à renforcer la sécurité, et à soutenir les activités économiques de la région. Grâce à ces travaux, Khachkhacha aspire à un avenir où la circulation et le développement économique seront facilités, au bénéfice des populations locales.