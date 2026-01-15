









TCHAD Inondations à N’Djaména : La digue de N’Gueli, une forteresse de 3 km pour protéger le 9ème arrondissement

Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 16 Janvier 2026



Marqué par les inondations dévastatrices de 2022, le gouvernement tchadien passe à l'offensive. Ce 16 janvier 2026, le Ministre Mahamat Assilek Halata a inspecté le chantier de la digue de N’Gueli, un ouvrage stratégique financé par la Banque mondiale pour sécuriser plus de 100 000 habitants avant le retour des pluies.







Le 16 janvier 2026, le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assilek Halata, a effectué une visite sur les travaux de construction de la digue du 9e arrondissement de N'Djamena. Ce projet, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le projet PILIER, vise à renforcer la protection contre les inondations, suite aux douloureux souvenirs de la catastrophe de 2022. La digue mesure 3 kilomètres et a pour objectif de protéger plus de 100 000 personnes dans le 9e arrondissement. Elle fait partie d’un système de défense global de 30 kilomètres, établi pour garantir la sécurité et la résilience de cette zone cruciale, notamment en assurant une liaison vers le Cameroun (Kousseri). Dimensions : La digue aura une hauteur de 6 mètres et une largeur de 6 mètres.

Matériaux : Construite en argile compactée, elle sera renforcée par un enrochement côté fleuve pour résister aux assauts de l’eau et protégée par du vétiver côté ville pour prévenir l’érosion.

Multifonctionnalité : Outre sa fonction de protection, la digue servira de route carrossable, permettant ainsi la circulation des véhicules, ce qui renforcera l'accessibilité de la région. Le représentant du projet PILIER a rappelé que lors des inondations de 2022, le 9ème arrondissement avait été submergé sous un mètre d'eau pendant plusieurs semaines, affectant gravement la vie des habitants. Ce projet vise donc à prévenir de telles situations dans le futur. Le Ministre Halata a souligné que, contrairement aux expériences passées où les financements avaient fait défaut, ce projet bénéficie d’un soutien gouvernemental fort et d’un partenariat solide avec la Banque mondiale. Il a également salué l'implication de la mairie du 9ème arrondissement, désignée comme « fer de lance » dans la gestion des alertes et le dialogue avec les citoyens. L’objectif est de terminer la construction dans quatre mois, bien avant le début de la prochaine saison des pluies. Ce chantier n’est qu’un début : d’autres aménagements sont prévus, tels que : L'installation de stations de pompage.

Des aménagements urbains supplémentaires. « Nous voulons aller vite... nous avons les ambitions, et je pense qu'avec toutes les équipes, nous pouvons rapidement atteindre des résultats », a affirmé le Ministre lors de sa visite. La visite du chantier a également réuni plusieurs autorités, dont le maire de N’Djamena, le maire du 9e arrondissement, et le chef de projet PILIER, soulignant l'importance de l’engagement collectif pour assurer un avenir sécurisé aux habitants face aux risques d’inondations. Ce projet représente une avancée significative vers la résilience urbaine et la protection des populations vulnérables. Le 16 janvier 2026, le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assilek Halata, a effectué une visite sur les travaux de construction de la digue du 9e arrondissement de N'Djamena. Ce projet, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le projet PILIER, vise à renforcer la protection contre les inondations, suite aux douloureux souvenirs de la catastrophe de 2022.La digue mesure 3 kilomètres et a pour objectif de protéger plus de 100 000 personnes dans le 9e arrondissement. Elle fait partie d’un système de défense global de 30 kilomètres, établi pour garantir la sécurité et la résilience de cette zone cruciale, notamment en assurant une liaison vers le Cameroun (Kousseri).Le représentant du projet PILIER a rappelé que lors des inondations de 2022, le 9ème arrondissement avait été submergé sous un mètre d'eau pendant plusieurs semaines, affectant gravement la vie des habitants. Ce projet vise donc à prévenir de telles situations dans le futur.Le Ministre Halata a souligné que, contrairement aux expériences passées où les financements avaient fait défaut, ce projet bénéficie d’un soutien gouvernemental fort et d’un partenariat solide avec la Banque mondiale. Il a également salué l'implication de la mairie du 9ème arrondissement, désignée comme « fer de lance » dans la gestion des alertes et le dialogue avec les citoyens.L’objectif est de terminer la construction dans quatre mois, bien avant le début de la prochaine saison des pluies. Ce chantier n’est qu’un début : d’autres aménagements sont prévus, tels que :« Nous voulons aller vite... nous avons les ambitions, et je pense qu'avec toutes les équipes, nous pouvons rapidement atteindre des résultats », a affirmé le Ministre lors de sa visite.La visite du chantier a également réuni plusieurs autorités, dont le maire de N’Djamena, le maire du 9e arrondissement, et le chef de projet PILIER, soulignant l'importance de l’engagement collectif pour assurer un avenir sécurisé aux habitants face aux risques d’inondations. Ce projet représente une avancée significative vers la résilience urbaine et la protection des populations vulnérables.





Dans la même rubrique : < > Recherche Scientifique : Le Tchad et l’IRD France scellent une nouvelle alliance stratégique Tchad : le Médiateur de la République appelle à la cessation des hostilités et au dialogue à Korbol Médias : L’ATPE renaît de ses cendres et devient quotidien sous l’impulsion du gouvernement Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)