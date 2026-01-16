Alwihda Info
AFRIQUE

Intégration Régionale : La CEEAC boucle ses travaux ministériels à Malabo


Alwihda Info | Par - 18 Janvier 2026


MALABO – Après des négociations qui se sont prolongées jusqu'à l'aube, les ministres des Affaires étrangères de la région ont validé les dossiers stratégiques de l'organisation. Au cœur des débats : la finalisation de la nouvelle équipe dirigeante de la Commission.


:


 

Des négociations intenses pour compléter la Commission


Sous la conduite des ministres, dont le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul (Tchad), les délégations ont planché sur des dossiers cruciaux pour l'avenir de l'institution :

  • Nominations aux postes vacants : L'enjeu majeur était de finaliser la liste des futurs dirigeants pour compléter la structure de la nouvelle Commission.

  • Dossiers transmis aux Chefs d'État : Les rapports examinés serviront de base de décision pour le sommet exécutif.

  • Climat des échanges : Malgré des discussions parfois tendues en raison de l'importance des enjeux, les débats se sont déroulés dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel.





 Cap sur le sommet des Chefs d'État du 24 janvier


L'étape de Malabo n'est que le prélude à la prise de décision finale. La trajectoire institutionnelle se poursuit désormais vers le haut sommet :

  • Format de la conférence : En raison des contraintes logistiques et de l'agenda, la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement se tiendra par visioconférence.

  • Date clé : Le rendez-vous est fixé au 24 janvier 2026.

  • Décisions attendues : C'est lors de ce sommet que les nominations seront officiellement actées, finalisant ainsi la réforme de l'équipe dirigeante.

 

La position de la République du Tchad

Le Tchad, représenté par son Ministre d'État aux Affaires étrangères, a joué un rôle actif dans ces consultations. À l'issue des travaux, N'Djamena s'est déclarée confiante quant aux résultats obtenus, estimant que le consensus dégagé à Malabo permettra une relance efficace de l'intégration économique en Afrique centrale.



 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


