Journée Mondiale de l’Éducation : Le Partenariat Tchad-Hongrie au service du savoir-faire

Un éventail de formations pour l'autonomie
Le programme Hungary Helps se distingue par la diversité de ses interventions, touchant des secteurs vitaux pour l'économie et la santé du pays. L'objectif est de fournir des outils immédiats pour l'insertion sur le marché du travail :
-
Technologies et Artisanat : Cours de couture, informatique et soudure de base pour favoriser l'auto-emploi.
-
Souveraineté Alimentaire : Programmes de développement agricole pour moderniser les techniques de culture.
-
Santé Spécialisée : Formations complémentaires en médecine et en optométrie, répondant à un besoin crucial de spécialistes locaux.
-
Urgence Humanitaire : Formation de gestionnaires d'opérations pour renforcer la résilience du pays face aux crises.
Une vision : "Le savoir au service du pays"
Pour l'Agence Hongroise, l'investissement dans le capital humain est le seul garant d'un développement durable. En formant des optométristes ou des soudeurs qualifiés, la coopération hongroise permet au Tchad de réduire sa dépendance à l'expertise extérieure.
« Tout le monde mérite d'avoir accès au savoir et à de nouvelles opportunités. » — Message de l'Agence Hongroise pour la Coopération.