TCHAD

Journée Mondiale de l’Éducation : Le Partenariat Tchad-Hongrie au service du savoir-faire

Alwihda Info | Par Peter Kum - 24 Janvier 2026

L'éducation ne se limite pas aux bancs de l'école primaire ; elle englobe la maîtrise technique et l'expertise professionnelle. C’est le message porté par l’Agence Hongroise pour la Coopération en ce jour de célébration, mettant en lumière des programmes qui transforment déjà le quotidien des Tchadiens.