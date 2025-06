INTERNATIONAL Journée mondiale de l'environnement 2025 : l'Afrique se mobilise pour la planète

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 9 Juin 2025



Le continent africain s'est une fois de plus mobilisé pour la planète le 5 juin 2025, prêtant sa voix et son énergie à la Journée mondiale de l'environnement, sous le slogan, « Vaincre la pollution plastique ».

Des côtes sud-africaines aux savanes nigérianes, des forêts angolaises aux rues animées de Kinshasa, gouvernements, citoyens, écologistes et entreprises se sont mobilisés autour de l'un des défis les plus urgents de notre époque : le plastique.



Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. La moitié est destinée à un usage unique et moins de 10 % au recyclage. Le reste finit par polluer les rivières, les lacs, les forêts, les rues, et finalement les poumons, le sang et les aliments. Le plastique n'est plus seulement une commodité ; c'est une crise.



Pour l'Afrique, qui subit de plein fouet l'injustice environnementale mondiale, le message était clair : l'heure de la prise de conscience est révolue. Il est temps d'agir de manière coordonnée, portée par les communautés et soutenue par les gouvernements.



Le recyclage en Afrique du Sud, une réussite

En Afrique du Sud, le monde de l'entreprise s'est engagé dans la lutte avec impact. Le géant de la distribution Pick n Pay a annoncé que son initiative de distributeurs automatiques inversés (RVM) avait permis de détourner plus de 1,1 million d'articles recyclables des décharges depuis le lancement du projet pilote en 2018. Avec 39 RVM, désormais répartis dans quatre provinces, le programme a non seulement permis d'éviter la mise en décharge de plus de 80 000 kg de déchets, mais a également récompensé les clients avec plus de 135 000 rands de points de fidélité.



« Ce programme a démontré que les gens sont prêts à recycler lorsque c'est pratique, accessible et gratifiant », a déclaré Riley van Rooyen, responsable du développement durable chez Pick n Pay. « Mettre fin à la pollution plastique ne se fait pas en un jour. Mais cette initiative prouve que les solutions environnementales évolutives et portées par les communautés fonctionnent. »



Il ne s'agissait pas simplement d'une case à cocher d'entreprise. Grâce au nettoyage des plages, aux campagnes de réduction des déchets et à une réduction significative de 38 % du poids des emballages, Pick n Pay a dépassé ses objectifs dans le cadre du Pacte Plastique 2025, signalant que les entreprises peuvent faire partie de la solution, et pas seulement du problème.



L'Angola met en garde contre la déforestation et l'engorgement des rivières

La Journée mondiale de l'environnement a eu un ton plus sombre en Angola. Cornélio Sitongua Bento, chef du département Environnement de la Commission Justice et Paix du CEAST, n'a pas mâché ses mots.



« L'Angola, l'Afrique et le monde ont besoin d'une action immédiate et coordonnée pour éviter des dommages irréversibles », a-t-il déclaré à ACI Afrique. Il a souligné la triple menace qui pèse sur l'Angola : la déforestation des forêts de Miombo, l'étalement urbain anarchique et les pratiques minières désastreuses pour l'environnement.



Les forêts de Miombo, qui sont des puits de carbone et des réservoirs de biodiversité essentiels, sont en train d'être appauvries par l'exploitation forestière illégale et les pratiques agricoles non durables. « La perte des forêts de Miombo aggrave la pauvreté et les conditions climatiques », a déclaré Bento. « L'agroforesterie est la solution. Nous devons planter et protéger, et non piller et polluer. »



Dans les régions riches en diamants comme Luele et Cuango, l'exploitation minière empoisonne les rivières et déplace les communautés. Les mines à ciel ouvert abandonnées deviennent des pièges mortels ; les sources d'eau contaminées se propagent à travers l'écosystème et jusque dans les foyers.



Bento a appelé à une réglementation plus stricte, à une responsabilité transparente des entreprises et à une pression publique pour imposer le changement. « Chaque choix institutionnel et individuel compte », a-t-il déclaré. « Ce n'est pas un spectacle. C'est notre chez-nous. »



Rwanda : montrer l’exemple

En matière de politique environnementale, le Rwanda est systématiquement un modèle à suivre sur le continent. Après avoir interdit les sacs en plastique en 2008 et les plastiques à usage unique en 2019, le Rwanda a célébré la Journée mondiale de l’environnement 2025 en mettant l’accent sur la responsabilité citoyenne.



« Triez les déchets à la source. Dites non aux plastiques à usage unique. Soutenez les innovateurs et les recycleurs », a exhorté Jean Nduwamungu, expert forestier à l’Université du Rwanda. « Le plastique n’est pas seulement une nuisance, c’est une crise. »



L’Autorité rwandaise de l’environnement a fait écho à ce sentiment, rappelant aux citoyens que chaque geste compte. Des collines de Kigali aux villages reculés, le message était le même : la pollution plastique est l’affaire de tous.



Kinshasa appelle à l'unité

En République démocratique du Congo, le ministre provincial de l'Environnement, Léon Mulumba, a profité de cette Journée pour appeler à l'unité. « Rassemblons le gouvernement, les partenaires et les citoyens et faisons de la lutte contre la pollution plastique une réalité à Kinshasa. »



La RDC abrite le bassin du Congo, deuxième plus grande forêt tropicale du monde, qui subit une pression croissante. La déforestation, les déversements illégaux et la pollution industrielle constituent des menaces importantes pour la biodiversité et la santé publique.



Nigeria : planter des arbres, ramasser des déchets, faire entendre sa voix

Au Nigeria, la Journée mondiale de l’environnement a vu les efforts des acteurs locaux et du gouvernement se conjuguer. Dans l’État de Kano, le commissaire à l’environnement et au changement climatique, le Dr Dahiru Hashim, a appelé à des « efforts coordonnés » pour réduire les déchets plastiques.



Lors d'un événement local, la plantation d'arbres et la collecte de déchets plastiques ont constitué l'ossature symbolique de la contribution de l'État. « Le plastique est bon marché, durable et mortel à long terme », a averti Hashim. « Sa dégradation dure plus longtemps que des vies. » Rahama Farah, de l'UNICEF, a apporté un contexte mondial, soulignant que la pollution plastique menace désormais les systèmes alimentaires et hydriques dont nous dépendons. L'événement de Kano s'inscrivait dans le cadre de l'initiative « Green Rising » de l'UNICEF, qui mobilise les jeunes pour l'action climatique et déploie des programmes de compétences vertes pour donner les moyens à la prochaine génération de leaders climatiques.



Greenpeace Afrique s'attaque à Coca-Cola

À Johannesburg, Greenpeace Afrique a organisé une manifestation originale devant les bureaux de Coca-Cola. Des militants, vêtus de costumes spectaculaires fabriqués à partir de déchets plastiques, ont dévoilé une sculpture de bouchon de bouteille de 3 mètres sur 3, dénonçant le statut du géant des boissons comme premier pollueur plastique mondial pour la sixième année consécutive.



Des banderoles portant les inscriptions « Bouchonnez le Coca » et « C'est meilleur en verre » ont attiré l'attention du public sur la contradiction d'une multinationale qui prône le recyclage tout en continuant d'inonder les marchés de plastiques à usage unique. Ce fut un coup de poing visuel. Et il a fait mouche.



Inger Andersen : « Le plastique n'a pas sa place dans la société »

Depuis le siège du PNUE à Nairobi, Inger Andersen, Secrétaire générale adjointe de l'ONU, n'a pas mâché ses mots : « Le plastique n'a pas sa place dans la société. » Les données sont accablantes : la production de plastique représentait 3,4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2019. Sur ce total, 90 % provenaient des combustibles fossiles. Le plastique n’est pas seulement un problème de pollution ; c’est un problème climatique. Et il ne cesse de croître.



Et maintenant ?

Le thème de la Journée mondiale de l’environnement 2025, « Vaincre la pollution plastique », n’était pas symbolique. C’était une provocation. Un défi pour aller au-delà des hashtags, des séances photos de plantation d’arbres et des vidéos aseptisées sur la RSE.



Si l’Afrique veut véritablement vaincre la pollution plastique, elle doit faire ce qu’elle fait le mieux : montrer l’exemple par l’innovation, la solidarité et le courage. Elle doit :

●Investir dans des économies circulaires qui font des déchets une ressource et non un fardeau.

●Sensibiliser les communautés aux microplastiques, aux risques sanitaires et aux conséquences climatiques.

●Appliquer des réglementations qui pénalisent les pollueurs et récompensent les innovateurs.

●Promouvoir des alternatives durables, pas seulement des importations à la mode, mais des solutions locales adaptées aux contextes locaux.

●Soutenir les jeunes, car ce sont eux qui subiront le plus longtemps les conséquences des politiques actuelles.



Cette année, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, l'Afrique n'a pas seulement commémoré une date. Elle s'est mobilisée. Elle s'est organisée. Elle a protesté. Elle a innové. Ce faisant, elle a rappelé au monde que ce continent, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants, n'est pas un dépotoir, mais une ligne de front dans la lutte mondiale pour la justice environnementale.









