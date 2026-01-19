Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Justice : Le Barreau du Tchad scelle son alliance avec le Garde des Sceaux


Alwihda Info | Par - 19 Janvier 2026


Ce lundi 19 janvier 2026, une délégation de l'Ordre des Avocats, conduite par le nouveau Bâtonnier, le Dr Allah-Ramadji Nabaye, a été reçue en audience. Entre présentation de civilités et convergence de vues sur les réformes, cette rencontre pose les jalons d'une collaboration renforcée pour un État de droit effectif.


Justice : Le Barreau du Tchad scelle son alliance avec le Garde des Sceaux



  Le 19 janvier 2026, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains, Dr Youssouf Tom, a accordé une audience au nouveau bureau de l'Ordre des Avocats du Tchad, conduit par le bâtonnier Dr Allah-Ramadji Nabaye. Cette rencontre visait à établir des relations solides et collaboratives pour relever les défis du système judiciaire tchadien.

 

Dans ses remarques, Dr Allah-Ramadji Nabaye a souligné que la nomination de Dr Youssouf Tom, magistrat expérimenté, à la tête du Ministère de la Justice est source d'espoir. Il a présenté ses vœux de santé, de prospérité et de sagesse au Ministre, reconnaissant les défis complexes associés à la gestion de ce ministère.
Le bâtonnier a affirmé que :
  • L'État de Droit ne peut pas se construire sans les avocats.
  • Les avocats jouent un rôle crucial dans l'établissement d'une justice digne et accessible.

 

L’Ordre des Avocats a réitéré son soutien aux efforts du Ministre pour mettre en œuvre des décisions et réformes en vue de redorer le blason de la justice au Tchad. Comme le bâtonnier l’a mentionné, « sans justice, il n'y a pas de développement. »

 

De son côté, Dr Youssouf Tom s'est réjoui de la coopération positive entre son ministère et l'Ordre des Avocats. Il a exprimé sa gratitude envers les avocats pour leur engagement envers le bien-être social, malgré les défis financiers rencontrés. Le ministre a également salué le rôle essentiel du barreau dans la consolidation de la justice et l'établissement d'un système judiciaire respectueux des droits de tous.

 

Cette audience marque une étape significative vers la consolidation des relations entre le ministère de la Justice et l'Ordre des Avocats au Tchad. Elle souligne l'importance d'une collaboration étroite pour surmonter les défis qui pèsent sur le système judiciaire national et améliorer l'accès à la justice pour tous les citoyens.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/01/2026

Sécurité au Salamat : Le Général Ismat Issakha Acheikh prépare l'avenir à Daha

Sécurité au Salamat : Le Général Ismat Issakha Acheikh prépare l'avenir à Daha

Santé et Salubrité : La SEMATN-IST transforme le campus de l'INSTA d'Abéché Santé et Salubrité : La SEMATN-IST transforme le campus de l'INSTA d'Abéché 18/01/2026

Populaires

Sécurité au Salamat : Le Général Ismat Issakha Acheikh prépare l'avenir à Daha

18/01/2026

Tchad : la polygamie, entre tradition et droits des femmes

18/01/2026

Forum Économique Mondial : La RDC déploie sa stratégie "Pays-Solutions" à Davos

19/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/01/2026 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? 17/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter