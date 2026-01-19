Justice : Le Barreau du Tchad scelle son alliance avec le Garde des Sceaux

L'État de Droit ne peut pas se construire sans les avocats.

Les avocats jouent un rôle crucial dans l'établissement d'une justice digne et accessible.

Le 19 janvier 2026, le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains, Dr Youssouf Tom, a accordé une audience au nouveau bureau de l'Ordre des Avocats du Tchad, conduit par le bâtonnier Dr Allah-Ramadji Nabaye. Cette rencontre visait à établir des relations solides et collaboratives pour relever les défis du système judiciaire tchadien.Dans ses remarques, Dr Allah-Ramadji Nabaye a souligné que la nomination de Dr Youssouf Tom, magistrat expérimenté, à la tête du Ministère de la Justice est source d'espoir. Il a présenté ses vœux de santé, de prospérité et de sagesse au Ministre, reconnaissant les défis complexes associés à la gestion de ce ministère.Le bâtonnier a affirmé que :L’Ordre des Avocats a réitéré son soutien aux efforts du Ministre pour mettre en œuvre des décisions et réformes en vue de redorer le blason de la justice au Tchad. Comme le bâtonnier l’a mentionné, « sans justice, il n'y a pas de développement. »De son côté, Dr Youssouf Tom s'est réjoui de la coopération positive entre son ministère et l'Ordre des Avocats. Il a exprimé sa gratitude envers les avocats pour leur engagement envers le bien-être social, malgré les défis financiers rencontrés. Le ministre a également salué le rôle essentiel du barreau dans la consolidation de la justice et l'établissement d'un système judiciaire respectueux des droits de tous.Cette audience marque une étape significative vers la consolidation des relations entre le ministère de la Justice et l'Ordre des Avocats au Tchad. Elle souligne l'importance d'une collaboration étroite pour surmonter les défis qui pèsent sur le système judiciaire national et améliorer l'accès à la justice pour tous les citoyens.