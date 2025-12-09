L'AES dénonce la violation de l'espace aérien du Burkina Faso par l'armée de l'air du Nigeria

Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabè et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabè pour cet appareil militaire.



La confédération des États du sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres.



Face à cet acte inimical mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et/ou militaire, des dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des Populations de la Confédération AES.



À cet égard, et sur instruction des Chefs d'Etat, les défenses aériennes et antiaériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la Déclaration du Collège des Chefs d'Etat en date du 22 Décembre 2024, ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral.