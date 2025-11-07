L'Afrique passe à la vitesse supérieure : l'accent sur l'intégration à grande échelle de l'énergie et des infrastructures







La Chambre africaine de l'énergie (AEC) organisera une table ronde stratégique sur le thème « Développer l'énergie et les infrastructures à grande échelle » lors du prochain Forum du G20 sur l'investissement énergétique en Afrique à Johannesburg, qui réunira des financiers, des décideurs politiques et des développeurs afin d'explorer les moyens de mobiliser des capitaux publics et privés pour favoriser l'intégration des énergies renouvelables et le développement des infrastructures à travers le continent.







Le secteur des énergies renouvelables en Afrique prend de l'ampleur, plusieurs développements marquants venant étayer la nécessité d'investissements à grande échelle. En Afrique de l'Ouest, par exemple, l'Organisation pour la mise en valeur du bassin du fleuve Gambie, soutenue par la Banque africaine de développement, fait avancer un projet énergétique régional de 880 millions d'euros comprenant une ligne de transport de 1 677 km et 225 kV reliant la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal, une initiative qui renforce l'intégration régionale et contribue à l'expansion des infrastructures à grande échelle. Ailleurs, des données plus générales montrent que l'Afrique gère une augmentation record des importations de panneaux solaires et des activités liées aux énergies renouvelables à grande échelle en 2025, ce qui indique qu'elle est prête pour la prochaine génération de grands projets.







Le panel abordera plusieurs questions cruciales, notamment comment équilibrer les énergies renouvelables intermittentes avec une production de base fiable, le stockage et les technologies de réseaux intelligents ; quels modèles et outils les gouvernements peuvent déployer pour transformer les visions énergétiques à grande échelle en projets investissables et bancables ; comment l'intégration régionale peut débloquer des économies d'échelle et renforcer la sécurité énergétique collective ; et comment les énergies propres non solaires, telles que le nucléaire et la géothermie, peuvent être intégrées dans des systèmes à forte composante renouvelable afin d'atteindre les objectifs de zéro émission nette. En réunissant des décideurs politiques de haut niveau, des financiers, des développeurs et des spécialistes des réseaux, la session vise à aller au-delà du dialogue pour établir des cadres pratiques permettant de développer les investissements dans les infrastructures énergétiques africaines.







« Notre continent est prêt pour des infrastructures énergétiques à grande échelle qui apportent non seulement des mégawatts, mais aussi une transformation », déclare NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC. « Au cours de cette session, nous déterminerons comment l'Afrique peut attirer des capitaux réels, déployer des infrastructures intelligentes et construire des systèmes électriques qui concilient ambition et réalité. Cela s'inscrit directement dans le programme du G20 concernant les infrastructures, l'accès, la sécurité et la croissance propre pour l'avenir de l'Afrique. »







Alors que les systèmes énergétiques africains entrent dans une nouvelle phase d'ambition, le prochain Forum du G20 sur l'investissement énergétique en Afrique offre une plateforme idéale pour réunir les politiques, les projets et les financements. Avec cette session consacrée à l'énergie et aux infrastructures à grande échelle, l'événement met en évidence l'émergence de l'Afrique non seulement en tant que bénéficiaire passif des investissements mondiaux, mais aussi en tant que pionnière des systèmes énergétiques intégrés et résilients, prêts à répondre à l'échelle et à la rapidité exigées par le cycle d'investissement 2025-2030.



