L’ONU exhorte à une réponse coordonnée face au terrorisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel

Lors d’un briefing du Conseil de sécurité des Nations-Unies consacré à la consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest, l’ambassadrice Dorothy Shea, représentante par intérim des États-Unis à l’ONU, a souligné l’urgence d’une coopération régionale accrue pour lutter contre le terrorisme et faire face aux menaces grandissantes dans la région.



Saluant le travail du représentant spécial de l’ONU, Leonardo Santos Simão, ainsi que les interventions des responsables onusiens Sima Sami Bahous et Levinia Addae-Mensah, Mme Shea a insisté sur le rôle clé de la mission onusienne (UNOWAS) dans le dialogue politique et la sécurité régionale. Elle a ouvert son allocution en adressant ses condoléances au peuple ghanéen après le crash d’hélicoptère survenu la veille.



Terrorisme transfrontalier

L’ambassadrice a dénoncé avec fermeté les attaques récentes menées par des groupes affiliés à al-Qaïda et à l’État islamique, notamment JNIM, ISIS-Sahel, ISIS-Afrique de l’Ouest et Boko Haram.



Elle a rappelé que « les terroristes ne respectent pas les frontières » et a appelé les pays du Sahel et leurs voisins côtiers à surmonter leurs différends pour mettre en place une riposte commune, respectueuse de l’État de droit et des droits humains, incluant coopération militaire et partage de renseignements.



Rôle de médiation de l’ONU

Mme Shea a encouragé UNOWAS à faciliter le dialogue entre l’Alliance des États du Sahel (AES) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les relations économiques, politiques et sécuritaires.



Crise soudanaise et instabilité régionale

Elle a également alerté sur les répercussions du conflit au Soudan sur la stabilité du Sahel : afflux d’armes légères, frontières poreuses et perturbations humanitaires et économiques risquent, selon elle, d’aggraver l’insécurité.



Les États-Unis ont appelé les parties belligérantes soudanaises à cesser immédiatement les violences. « La communauté internationale a un intérêt commun à contrer le terrorisme et l’extrémisme violent », a conclu la représentante américaine, réaffirmant l’engagement de Washington aux côtés de ses partenaires régionaux.