Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

L’ONU exhorte à une réponse coordonnée face au terrorisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Août 2025



L’ONU exhorte à une réponse coordonnée face au terrorisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel
Lors d’un briefing du Conseil de sécurité des Nations-Unies consacré à la consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest, l’ambassadrice Dorothy Shea, représentante par intérim des États-Unis à l’ONU, a souligné l’urgence d’une coopération régionale accrue pour lutter contre le terrorisme et faire face aux menaces grandissantes dans la région.

Saluant le travail du représentant spécial de l’ONU, Leonardo Santos Simão, ainsi que les interventions des responsables onusiens Sima Sami Bahous et Levinia Addae-Mensah, Mme Shea a insisté sur le rôle clé de la mission onusienne (UNOWAS) dans le dialogue politique et la sécurité régionale. Elle a ouvert son allocution en adressant ses condoléances au peuple ghanéen après le crash d’hélicoptère survenu la veille.

Terrorisme transfrontalier
L’ambassadrice a dénoncé avec fermeté les attaques récentes menées par des groupes affiliés à al-Qaïda et à l’État islamique, notamment JNIM, ISIS-Sahel, ISIS-Afrique de l’Ouest et Boko Haram.

Elle a rappelé que « les terroristes ne respectent pas les frontières » et a appelé les pays du Sahel et leurs voisins côtiers à surmonter leurs différends pour mettre en place une riposte commune, respectueuse de l’État de droit et des droits humains, incluant coopération militaire et partage de renseignements.

Rôle de médiation de l’ONU
Mme Shea a encouragé UNOWAS à faciliter le dialogue entre l’Alliance des États du Sahel (AES) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les relations économiques, politiques et sécuritaires.

Crise soudanaise et instabilité régionale
Elle a également alerté sur les répercussions du conflit au Soudan sur la stabilité du Sahel : afflux d’armes légères, frontières poreuses et perturbations humanitaires et économiques risquent, selon elle, d’aggraver l’insécurité.

Les États-Unis ont appelé les parties belligérantes soudanaises à cesser immédiatement les violences. « La communauté internationale a un intérêt commun à contrer le terrorisme et l’extrémisme violent », a conclu la représentante américaine, réaffirmant l’engagement de Washington aux côtés de ses partenaires régionaux.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/08/2025

Tchad : le président du conseil provincial du Mandoul échange avec les associations des femmes et des jeunes

Tchad : le président du conseil provincial du Mandoul échange avec les associations des femmes et des jeunes

Tchad-Niger : le président Mahamat Idriss Deby Itno a regagné N’Djamena Tchad-Niger : le président Mahamat Idriss Deby Itno a regagné N’Djamena 07/08/2025

Populaires

Tchad : Dr Succès Masra rejette les accusations et évoque les accords de Kinshasa et Toumaï

07/08/2025

Tchad : le procès de Succès Masra et de 74 co-inculpés s’est ouvert à N’Djamena

07/08/2025

Dr Succès Masra : "Je ne connaissais pas le village de Mandakao"

07/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter