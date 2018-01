Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a annoncé mardi soir sa décision d'établir la Commission d'enquête internationale prévue par l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et de nommer Lena Sundh (Suède), Vinod Boolell (Maurice) et Simon Munzu (Cameroun) en tant que commissaires.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=40...