AFRIQUE

L'Union Africaine condamne la tentative de Coup d'État au Bénin


Alwihda Info | Par - 7 Décembre 2025


Le Président de la Commission de l’Union Africaine (UA), S.E. Mahmoud Ali Yousouf, a publié une déclaration condamnant fermement et sans équivoque la tentative de coup d’État militaire survenue en République du Bénin ce 7 décembre 2025.


L'Union Africaine condamne la tentative de Coup d'État au Bénin


 

Le message réaffirme la position de tolérance zéro de l'UA face à l'ingérence militaire et soutient les institutions démocratiques du pays.

 

Le Président Yousouf a souligné que toute forme d’ingérence militaire dans les processus politiques constitue une violation grave des principes et valeurs fondamentaux de l’Union africaine.

 

Il a rappelé les cadres normatifs de l’UA relatifs aux Changements Anticonstitutionnels de Gouvernement (CAG) qui rejettent catégoriquement toute intrusion militaire et consacrent la primauté de l’ordre constitutionnel :

  • L’Acte constitutif de l’Union africaine (2000).

  • La Déclaration de Lomé (2000).

  • La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (2007).

  • Le Cadre d’Ezulwini (2009).

 

 

Le Président a lancé un appel direct aux acteurs impliqués dans la tentative de coup d'État :

  • Cesser immédiatement toute action illégale.

  • Respecter pleinement la Constitution du Bénin.

  • Regagner sans délai leurs casernes et obligations professionnelles légitimes.



Il a également encouragé toutes les parties prenantes nationales à privilégier l’unité, le dialogue et la préservation de la paix nationale.

 

Le Président a exprimé sa profonde préoccupation face à la multiplication inquiétante des coups d’État en Afrique, avertissant que ces actions fragilisent la stabilité continentale, menacent les acquis démocratiques et érodent la confiance des citoyens.

 

 

L’UA a réitéré sa position de tolérance zéro à l’égard de tout changement anticonstitutionnel, soulignant qu’elle demeure ferme et constante dans la défense de la gouvernance démocratique.

 

Le Président a réaffirmé le soutien de l’Union africaine à :

  • S.E. le Président Patrice Talon et aux autorités légitimes de la République du Bénin.

  • Au Peuple béninois pour son engagement envers la démocratie.



L’Union africaine se tient prête, en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux, à accompagner le Bénin vers le rétablissement complet de l’ordre constitutionnel et le renforcement de ses institutions démocratiques.

