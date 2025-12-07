L'Union Africaine condamne la tentative de Coup d'État au Bénin

Le message réaffirme la position de tolérance zéro de l'UA face à l'ingérence militaire et soutient les institutions démocratiques du pays.



Le Président Yousouf a souligné que toute forme d’ingérence militaire dans les processus politiques constitue une violation grave des principes et valeurs fondamentaux de l’Union africaine.







Il a rappelé les cadres normatifs de l’UA relatifs aux Changements Anticonstitutionnels de Gouvernement (CAG) qui rejettent catégoriquement toute intrusion militaire et consacrent la primauté de l’ordre constitutionnel :



L’Acte constitutif de l’Union africaine (2000).

La Déclaration de Lomé (2000).

La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (2007).

Le Cadre d’Ezulwini (2009).

Le Président a lancé un appel direct aux acteurs impliqués dans la tentative de coup d'État :



Cesser immédiatement toute action illégale.

Respecter pleinement la Constitution du Bénin.

Regagner sans délai leurs casernes et obligations professionnelles légitimes.





Il a également encouragé toutes les parties prenantes nationales à privilégier l’unité, le dialogue et la préservation de la paix nationale.







Le Président a exprimé sa profonde préoccupation face à la multiplication inquiétante des coups d’État en Afrique, avertissant que ces actions fragilisent la stabilité continentale, menacent les acquis démocratiques et érodent la confiance des citoyens.



L’UA a réitéré sa position de tolérance zéro à l’égard de tout changement anticonstitutionnel, soulignant qu’elle demeure ferme et constante dans la défense de la gouvernance démocratique.







Le Président a réaffirmé le soutien de l’Union africaine à :



S.E. le Président Patrice Talon et aux autorités légitimes de la République du Bénin.

Au Peuple béninois pour son engagement envers la démocratie.





L’Union africaine se tient prête, en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux, à accompagner le Bénin vers le rétablissement complet de l’ordre constitutionnel et le renforcement de ses institutions démocratiques.

