INTERNATIONAL

L’architecture financière mondiale dénoncée comme un nouvel outil de colonialisme


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Septembre 2025



En marge du deuxième Sommet africain sur le climat, une voix forte s’est élevée contre l’injustice du système financier international lors d’une session extraordinaire intitulée « Briser le cycle vicieux : dette, nature et climat ».

Le président kényan, William Samoei Ruto, a dénoncé une architecture financière mondiale perçue comme un nouvel instrument de colonialisme, qui continue de fragiliser les économies des pays pauvres. Selon lui, ce système impose des taux d’intérêt prohibitifs aux nations en développement, tout en favorisant les pays riches avec des conditions de financement beaucoup plus avantageuses.

« Cette injustice enferme nos pays dans des cycles de dette et de dépendance », a-t-il affirmé, soulignant que ces charges financières privent les nations africaines et d’autres pays du Sud des ressources vitales nécessaires pour investir dans la croissance, l’innovation et la dignité de leurs peuples.

Le dirigeant du Kenya a insisté sur le fait que le statu quo « rend un grave mauvais service au monde en développement » et compromet la promesse d’une prospérité partagée. William Samoei Ruto a appelé à une réforme en profondeur du système financier international, plaidant pour un ordre économique plus juste et équitable, qui tienne compte des aspirations des pays en développement et leur offre les mêmes opportunités de prospérer.

« Le temps est venu de bâtir un système financier mondial qui serve véritablement toutes les nations », ont-ils martelé, appelant la communauté internationale à ne plus rester indifférente face à cette inégalité structurelle.


Tchad : Inhumation du chef de canton de Nderguigui Betolngar Sandjangar

