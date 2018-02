L’éducation et la réduction des violences communautaires : l’enjeu de deux projets à Bourem

Une délégation du bureau régional de la MINUSMA à Gao s’est rendue à Bourem mardi 20 février pour la remise officielle d’un projet à impact rapide et un projet de réduction des violences communautaires. Le premier porte sur la réhabilitation et l’équipement de la Medersa (école franco-arabe) “Darou Al Hadis”, et le second, sur l’aménagement […]

