La BEAC doit reconsidérer sa nouvelle réglementation Forex pour sauver des emplois au Gabon, au Cameroun, en République du Congo, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine et au Tchad (Par Leoncio Amada Nze)

Par Leoncio Amada Nze, président pour la région CEMAC, Chambre africaine de l’énergie (https://EnergyChamber.org/)

Le 1er mars 2019, un nouveau règlement sur les devises a été adopté par les membres de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale - CEMAC. Ses États membres, le Gabon, le Cameroun, la République du Congo, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad, ont essentiellement mandaté leur Banque centrale (la BEAC) pour restreindre les paiements en devises des particuliers et des entreprises dans ces pays membres. Reconnaissant l'importance du secteur de l'énergie et les défis de sa mise en œuvre, la Banque centrale a autorisé une période de mise en œuvre jusqu'au 31 décembre 2020. À cette date, tous les secteurs de l'économie sans exception seront soumis à la nouvelle réglementation. Ses mesures clés comprennent :

Toute transaction de plus de 1 million de FCFA (environ 1 700 USD) par mois et par entité ou personne attire désormais beaucoup plus de bureaucratie et entraîne par conséquent des délais de plusieurs semaines. Les prestataires de services de petite et moyenne taille dans les secteurs des infrastructures pétrolières et gazières et énergétiques sont désormais condamnés à rechercher des documents de qualification et l'approbation des bureaucrates du gouvernement et de la banque centrale, qui font très souvent usage de leurs pouvoirs discrétionnaires pour ralentir ou rejeter des documents justifiables pour leurs transactions journalières. Le résultat est que les entreprises locales, déjà confrontées à des défis importants, en particulier les petits et moyens entrepreneurs, sont mises à la faillite. Pour le secteur de l'énergie, la Chambre africaine de l'énergie estime notamment des centaines de milliers d'emplois perdus.

Les entreprises et les particuliers doivent désormais également recevoir une autorisation de la BEAC avant d'ouvrir un compte en dehors de la région. Cela met à nouveau les entreprises de la région à la merci de la Banque centrale et des bureaucrates du gouvernement qui ont toute latitude pour décider d'accepter ou de rejeter une demande de compte étranger. Il existe de nombreuses raisons valables pour les entreprises de posséder des comptes à l'étranger, notamment pour la facilité des affaires, la facilité des paiements, l'efficacité fiscale et la réduction des coûts de transaction. Les entreprises locales d'Afrique centrale, comme les fournisseurs de produits chimiques utilisés dans l'industrie pétrolière à Malabo, ou les entrepreneurs EPC à Douala seront clairement désavantagés par rapport aux concurrents étrangers qui pourront fournir les mêmes biens et services depuis leur base offshore, évitant ainsi des coûts supplémentaires et tracas. Il s’ensuit l’impossibilité de créer un contenu local dans le secteur énergétique de l’Afrique centrale et une réduction du montant que les pays gagnent par dollar de baril de revenus généré.

Comme pour demander une autorisation avant l'ouverture de comptes étrangers, les comptes en devises domiciliés dans la région ne sont désormais plus possibles qu'avec l'autorisation expresse de la BEAC. Le résultat sera probablement similaire. Les entreprises locales opérant dans le secteur pétrolier et gazier par exemple, qui est dominé par le dollar, seront inutilement exposées aux fluctuations monétaires, grignotant leurs marges et entraînant une faible compétitivité vis-à-vis des concurrents étrangers. Les fournisseurs locaux, au Congo ou dans le secteur pétrolier et gazier gabonais qui s’approvisionnent à l’étranger, sont déjà incapables de concurrencer les entreprises étrangères dans le cadre de cette nouvelle réglementation.

Outre les commissions que les acteurs économiques versent déjà aux banques commerciales lors des transactions, la Banque centrale a également annoncé il y a un mois qu'elle allait prélever une taxe supplémentaire de 0,5% sur tous les virements en dehors de la zone CEMAC. Les conséquences sur le développement du contenu local seront dévastatrices lorsque cette nouvelle taxe entrera en vigueur, à compter de janvier 2021.

Enfin, le règlement demande que le produit des exportations de 5 millions de FCFA et plus soit rapatrié dans les 150 jours à compter de la date d'exportation. Bien que la Chambre africaine de l'énergie comprenne la volonté de rapatrier ces produits d'exportation, nous nous attendons à ce que de nombreuses entreprises cherchent à éviter de placer le produit de leurs exportations sous le régime de change très restrictif qui entrera en place le 1er janvier 2021.

La Chambre africaine de l'énergie comprend donc la volonté des gouvernements de protéger leurs réserves de change en baisse suite à la réduction des revenus provenant des recettes pétrolières et gazières depuis la chute des prix du pétrole de 2014 et la récente chute déclenchée par la Covid-19. Cependant, nous pensons que le nouveau règlement sur les changes est une réponse mauvaise et inappropriée à ces nouvelles dynamiques de marché. C'est un déclencheur pour plus de bureaucratie, de corruption et c'est le tueur ultime d'emplois.

La lutte pour des emplois décents et rémunérés dans le secteur énergétique africain est au centre de ce que représente la Chambre africaine de l'énergie. Nous pensons qu'une énergie abordable et une énergie fiable sont un ingrédient majeur du développement. Le secteur de l’énergie est donc à l’avant-garde du développement de l’Afrique et ses emplois doivent être sacro-saints pour tout gouvernement bien intentionné. Dans de nombreux pays africains, l’industrie énergétique n’est pas seulement responsable de la fourniture de l’énergie indispensable au développement du pays, elle est également responsable d’une grande partie des recettes publiques. En Afrique centrale, c'est plus de 60% en moyenne, jusqu'à 90% dans des pays comme le Gabon. De telles politiques ayant des effets néfastes sur l'industrie pétrolière et gazière sont donc incompréhensibles, en particulier à la lumière des récents efforts visant à renforcer le contenu local et à autonomiser les entrepreneurs locaux.

La fin des investissements

Les restrictions entraîneront un tarissement des investissements étrangers en Afrique centrale. L'accès au financement étranger pour les entreprises locales, qui était déjà un défi, semble désormais insurmontable. Les banques étrangères, les fonds spéculatifs et les autres bailleurs de fonds traditionnels et non traditionnels ne soumettront pas leurs investissements à de telles restrictions. Les entreprises étrangères basées à l'étranger continueront de renforcer leur position pour desservir l'industrie depuis l'étranger, au détriment des entreprises locales et des emplois locaux dans le secteur.

Reconnaissant les perspectives déjà désastreuses auxquelles la région est confrontée, la Banque centrale a réduit les intérêts payables sur sa facilité de prêt pour appels d'offres à 3,2% contre 3,5% entre autres mesures, dans le but d'injecter 500 milliards de FCFA dans l'économie. La banque a également recommandé aux États membres de s'adresser à la fois au FMI et à la Banque mondiale pour un soutien financier contre la Covid-19 pouvant atteindre 50 milliards USD.

Cependant, et selon la Chambre africaine de l'énergie, ces mesures sont insuffisantes, irréalistes et peu susceptibles de stimuler le développement durable. Nous avons besoin d'entreprises qui peuvent être compétitives et créer des emplois bien rémunérés. Pour cela, nous n'avons pas besoin de réglementations restrictives comme les nouvelles réglementations sur les devises qui doivent entrer en vigueur en janvier 2021. Les entreprises privées, notamment dans le secteur pétrolier, doivent être soutenues.

Les États centrafricains n'ont pas besoin de chercher loin pour apprendre d'une approche différente. La banque centrale du Nigéria envoie constamment des signaux aux investisseurs étrangers selon lesquels, malgré les pressions exercées sur le naira, la convertibilité de la monnaie et les restrictions de transfert sont une priorité absolue. Malgré l'affaiblissement attendu du Naira, les investissements nigérians dans son secteur pétrolier et gazier, y compris dans les sociétés de services locales, restent plusieurs fois plus attractifs que ceux de la région CEMAC, comme en témoigne l'énorme intérêt suscité par le récent appel d'offres sur les champs marginaux organisé par l'État nigérian.

Il est temps de défendre les emplois dans la région de l'Afrique centrale. Un bon point de départ sera la suspension par la Banque centrale de la nouvelle réglementation des changes qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021.