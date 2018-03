La Banque européenne d’investissement et le groupe Attijariwafa bank renforcent à hauteur de 100 M€ le soutien aux entreprises marocaines

Ce lundi 5 mars 2018, la Banque européenne d’investissement (BEI) et Attijariwafa Bank annoncent la signature d’une ligne de crédit de 100 millions d’euros pour renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaires (ETI) marocaines. La cérémonie de signature s’est déroulée à Casablanca en présence de M. Mohamed […]

Ce lundi 5 mars 2018, la Banque européenne d’investissement (BEI) et Attijariwafa Bank annoncent la signature d’une ligne ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...