La Fédération Algérienne de Rugby (FAR) en assemblée générale ordinaire le samedi 24 févrie r 2018 à 10h00

La Fédération Algérienne de Rugby (FAR) (https://www.facebook.com/algerierugby) tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi 24 février 2018 à 10h00, au siège de la fédération, situé au 10 Rue Lamine Youcef Bologhine. A l’ordre du jour l’adoption des bilans moral et financier. Read more on https://africa-newsroom.com/press/la-federation-algerienne-de-rugby-far-en-assemblee-generale-ordinaire-le-samedi-24-fevrier-2018-a-10h00?lang=fr

