La Fédération Algérienne de Rugby (FAR) (https://www.facebook.com/algerierugby) organise, avec la collaboration de l’Association Algérienne de la Presse Sportive, le 25 février 2018, à son siège, une journée de formation destinée à une vingtaine de journalistes sportifs de différents médias (presse écrite, radio, télévision et presse électronique). La formation sera dirigée par Mr… Read more on […]

La Fédération Algérienne de Rugby (FAR) (http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...