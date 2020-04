La Fondation Merck ensemble avec les Premières Dames du Congo, du Niger, du Tchad et du Mali ont annoncé les Prix de Reconnaissance des Médias « Restez à la Maison »

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, a annoncé l'appel à candidatures pour les Prix de Reconnaissance des Médias « Restez à la Maison » pour les Pays Africains Francophones en partenariat avec S.E. Madame DENISE NYAKERU TSHISEKEDI, La Première Dame de la République Démocratique du Congo ; S.E. Madame AÏSSATA ISSOUFOU MAHAMADOU, La Première Dame du Niger ; S.E. Madame HINDA DEBY ITNO, La Première Dame du Tchad ; S.E. Madame ANTOINETTE SASSOU-NGUESSO, La Première Dame du Congo Brazzaville et S.E. Madame AMÏNATA MAIGA KEÏTA, La Première Dame du Mali. Le thème du prix est « Sensibiliser sur la façon de rester en sécurité et de rester en bonne santé physique et mentale pendant le Confinement due au Coronavirus ».

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation, a expliqué : « Le Prix de Reconnaissance des Médias ‘Restez à la Maison’ encouragera les médias à sensibiliser nos communautés. La sensibilisation au coronavirus dans nos communautés contribuera à soutenir les agents de santé qui sont au premier plan de la réponse au COVID-19 - en fournissant des traitements et des soins de haute qualité et respectueux, cela renforcera également leurs grands efforts pour mener un dialogue communautaire pour répondre aux craintes et aux questions. Nos cœurs et nos pensées sont avec eux ».

« Je suis très fier de travailler en partenariat avec les Premières Dames d'Afrique dans plus de 15 pays pour sensibiliser au sujet du COVID 19 par le biais de nos partenaires importants, les médias, afin de pouvoir observer les faits à partir d'idées fausses et de mythes. C'est très important pendant cette période troublante de nos vies. » Le Dr Rasha Kelej a ajouté.

Dr. Kelej a également insisté sur une question très importante dans le scénario actuel : « La pandémie a entraîné une augmentation horrible de la violence contre les femmes. Les femmes et les filles courent un risque plus élevé de violence domestique en raison des tensions accrues au sein du ménage. De plus, les fermetures d'écoles se traduisent par un fardeau accru de soins informels au sein des familles, affectant plus négativement les femmes que les hommes. Beaucoup de ces femmes sont actuellement prises au piège avec leurs agresseurs, ont du mal à accéder à n'importe quel service de soutien, elles sont seules et souffrent en silence. Ce problème doit également être souligné par les journalistes ».

Les prix sont ouverts à tous les journalistes des plateformes de la Presse écrite, en Ligne, Radio et Multimédia des Pays Africains Francophones. Les prix ont également été annoncés dans les Pays Africains Anglophones, Lusophones et Arabophones. Les travaux médiatiques les plus créatifs et les plus influents visant à sensibiliser régulièrement les communautés à ce sujet alarmant seront éligibles pour remporter ces prix.

La Fondation Merck a également lancé ces prix dans les Pays d'Asie et du Moyen-Orient.

Détails des Prix de Reconnaissance des Médias « Restez à la Maison » de la Fondation Merck

Qui peut postuler :

Journalistes des plateformes - Presse écrite, en Ligne, Radio et Multimédia de la République Démocratique du Congo, du Niger, du Tchad, du Congo Brazzaville, du Mali et d'autres Pays Africains Francophones.

Date limite de soumission :

Les inscriptions peuvent être soumises jusqu'au 30 juin 2020

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions peuvent être soumises par e-mail à info@merck-foundation.com

Avec vos coordonnées (y compris le nom, le sexe, le pays, l’organe des médias, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone portable) et votre travail en pièce jointe

Catégories et Prix Monétaire :

Catégories TV Radio Presse écrite En Ligne Prix Monétaire (Jusqu'à) USD 500 USD 500 USD 500 USD 500

USD = Dollars Américaines

À propos de la Fondation Merck :

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), créée en 2017, est la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne. Elle vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes et de faire progresser leur vie grâce à la science et la technologie. Nos efforts sont principalement centrés sur l'amélioration de l'accès aux solutions de soins de santé innovants dans les communautés mal desservies, le renforcement des capacités de recherche scientifique et de santé et l'autonomisation des personnes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques), en mettent l’accent sur les femmes et la jeunesse. Tous les communiqués de presse de la Fondation Merck sont diffusés par courrier électronique dès qu'ils deviennent disponibles sur le site Internet de la Fondation Merck. Veuillez aller sur www.Merck-Foundation.com pour en savoir plus et/ou pour vous inscrire en ligne : Merck Foundation (www.Merck-Foundation.com), Facebook (bit.ly/347DsTd), Twitter (bit.ly/2REHwaK), Instagram (bit.ly/2t3E0fX), YouTube (bit.ly/2E05GVg) and Flicker (bit.ly/2RJjWtH).

À propos de Merck :

Merck (www.MerckGroup.com) est une entreprise de premier plan dans les secteurs des sciences et des technologies, des soins des santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Environ 53 000 employés travaillent davantage à développer les technologies qui rehaussent et améliorent la vie – à partir des thérapies biopharmaceutiques pour traiter le cancer ou la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et de la production, des cristaux liquides pour les smartphones et téléviseurs LCD. En 2017, Merck a réalisé un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros dans 66 pays.

L’entreprise Merck, qui a été fondée en 1668, est la plus ancienne société pharmaceutique et chimique au monde. La famille fondatrice demeure le propriétaire majoritaire du groupe de sociétés cotées en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où la société opère sous l’appellation EMD Serono, MilliporeSigma.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/merck-founda...