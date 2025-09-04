









AFRIQUE La République Centrafricaine lance un ambitieux programme pour l'avenir

Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Septembre 2025



12,8 milliards USD d'investissements d'ici 2028 dans les infrastructures, la sécurité et l'éducation. Un potentiel gigantesque au cœur de l'Afrique : ressources naturelles inexploitées, nature préservée, population jeune et désireuse d'apprendre. Des opportunités sans précédent : stabilisation politique combinée à un plan de développement global. Table ronde internationale des investisseurs à Casablanca avec la présentation du Plan National de Développement et de 24 projets d'investissement concrets.

Le gouvernement de la République Centrafricaine (RCA) lance un programme d'investissement d'envergure, couvrant tous les secteurs et toutes les régions du pays. Doté de 12,8 milliards USD et appuyé par des réformes gouvernementales profondes ainsi que des incitations pour les entreprises, ce plan vise à initier un véritable essor pour ce pays situé au cœur de l'Afrique. Pas moins de 543 projets concrets ont été définis à l'horizon 2028. Parmi les objectifs : une réduction significative de la pauvreté, la construction de 2 300 km de routes nationales asphaltées, le déploiement de 3 000 km de fibre optique, et l'augmentation du taux d'électrification de 4 % à 38 %. Ce programme visionnaire s'appuie sur le Plan National de Développement 2024–2028, qui sera présenté pour la première fois à la communauté internationale lors d'une table ronde d'investisseurs à Casablanca (Maroc) la semaine prochaine.



« Nous sommes résolument déterminés à libérer le potentiel inexploité de notre pays – par l'accélération de la croissance économique, le développement d'infrastructures résilientes et durables, l'amélioration des services publics de base, et des incitations concrètes à l'investissement », déclare le Président Faustin-Archange Touadéra. « Notre ambition est double : impulser une dynamique de transformation structurelle sur les plans économique, social et environnemental, et améliorer le bien-être de notre population. »



Considérée comme l'un des pays les moins développés au monde, la République Centrafricaine a toutefois entamé une transformation significative depuis l'arrivée au pouvoir du président Touadéra en 2016 : après une phase de pacification du pays, la stabilisation politique et le renforcement des institutions ont été amorcés. Les indicateurs économiques suivent cette tendance : l'inflation s'est limitée à 1,5 % en 2024, la monnaie reste stable, et la croissance économique atteint 5,1 %. La RCA figure désormais au 18e rang africain et à la 2e place en Afrique centrale dans l'indice Global Soft Power 2025.



Un potentiel brut : ressources minières, forêts, terres agricoles



La République Centrafricaine est un pays enclavé, entouré de six voisins : le Tchad au nord, le Soudan et le Soudan du Sud à l'est, le Cameroun à l'ouest, et la République du Congo ainsi que la République démocratique du Congo au sud. Grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), la RCA a accès à un marché de 1,3 milliard de consommateurs.



Le pays dispose de 15 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 5 % sont actuellement cultivés. Le climat tropical, les précipitations abondantes, les sols fertiles et les ressources hydriques importantes offrent des conditions idéales pour les cultures telles que le manioc, le maïs, le riz, l'arachide, le coton, le café, le cacao, la canne à sucre, le sésame et le palmier à huile. Le coton et d'autres cultures industrielles présentent un fort potentiel d'exportation.



Environ un tiers du territoire est forestier – soit près de 23 millions d'hectares. Des essences précieuses comme l'acajou, le sipo, le sapelli et l'iroko y abondent. Le développement de la transformation locale du bois, l'écotourisme, les forêts en tant que puits de carbone et la certification FSC (Forest Stewardship Council) offrent des opportunités économiques majeures.



Selon une analyse de la Banque mondiale, plus de 470 gisements miniers ont été identifiés, incluant des diamants, de l'or, de l'uranium, du charbon, du fer, du cuivre, du calcaire, du colombo-tantalite (coltan), du manganèse, du pétrole et du nickel.



« La République Centrafricaine détient un potentiel considérable. Pour le concrétiser, il est impératif d'investir dans le capital humain. Cela signifie rapprocher les infrastructures essentielles – notamment les écoles et les services de santé – de la population », explique le Premier ministre Félix Moloua. « Le Plan National de Développement vise à jeter les bases d'une vision tournée vers l'avenir. Nous créons aujourd'hui les conditions du succès – et invitons nos partenaires à nous rejoindre. »



« Ambition 28 » – une conférence des investisseurs pour marquer le départ



Sous le titre « Ambition 28 », le gouvernement centrafricain invite pour la première fois des investisseurs internationaux à une table ronde à Casablanca les 14 et 15 septembre 2025.



« Cette rencontre à Casablanca marque le point de départ d'une coopération renforcée entre la République Centrafricaine et ses partenaires privés et publics », déclare le Prof. Richard Filakota, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération Internationale.



Durant deux jours, le président Touadéra et les principaux membres du gouvernement présenteront en détail le Plan National de Développement. Des représentants de la Banque Mondiale, de la Banque Africaine de Développement, de la Commission Européenne, de l'ONU, de la Banque Arabe de Développement Économique en Afrique, du Fonds Monétaire International, de la Société Financière Internationale (SFI) ainsi que du Royaume du Maroc prendront la parole pour souligner l'importance de partenariats internationaux solides pour transformer l'économie du pays. Des panels thématiques mettront en lumière les opportunités d'investissement dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, des mines, des infrastructures, de la digitalisation et du tourisme. 24 projets concrets seront dévoilés.



Le Plan National de Développement 2024–2028



« Ce Plan est un tournant historique pour notre pays. La conférence est le catalyseur nécessaire pour réunir des acteurs mondiaux, des bailleurs de fonds et des institutions autour d'un objectif commun : bâtir ensemble un avenir économique fort », affirme le ministre Filakota. « Nous ne cherchons pas la charité. Nous recherchons des partenaires équitables, prêts à saisir des opportunités, à faire de bonnes affaires et à écrire avec nous le prochain chapitre du succès africain. »



Ce Plan représente la stratégie intégrée de la République Centrafricaine pour une transformation durable du pays. Il met l'accent sur la sécurité, l'État de droit, le capital humain, les infrastructures, la création de valeur dans les secteurs productifs, ainsi que la résilience climatique et le développement écologique.





