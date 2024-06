Lac Tchad : Trois combattants de Boko Haram se sont rendus à la Force Mixte Multinationale (FMM)

Au Cameroun, dans le secteur 1, deux terroristes se sont rendus aux troupes à Wulgo. Il s'agit de Rawagana Mustapha (18 ans) et Mustapha Ali (20 ans). Au Nigeria, dans le secteur 3, un combattant terroriste nommé Ibrahim Malam (28 ans) s'est rendu à la 403e brigade amphibie de Baga.



Les enquêtes préliminaires ont révélé qu'Ibrahim Malam était un combattant de Boko Haram vivant dans la région du sud du lac Tchad depuis 6 ans.



Alors que l'opération "Lake Sanity II" progresse, la FMM exhorte les autres terroristes à se rendre et à déposer les armes pour permettre une paix et une prospérité durables dans la région.



La FMM maintient son appel aux autres combattants de Boko Haram à se rendre et à abandonner définitivement les armes.



Une collaboration continue entre tous les acteurs impliqués dans le conflit est essentielle pour parvenir à une paix durable dans la région du lac Tchad.