INTERNATIONAL

Le ​Soudan exprime sa solidarité totale avec le Qatar après l’attaque subie


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Septembre 2025



Khartoum, 9 septembre 2025 — Le Conseil de souveraineté transitoire du Soudan a publié un communiqué officiel condamnant fermement l’attaque dont l’État du Qatar a été victime. Selon Khartoum, cet acte constitue une violation flagrante des lois et normes internationales et porte atteinte à l’intégrité territoriale ainsi qu’à la souveraineté nationale du Qatar.

Le communiqué précise que cette agression « compromet gravement les efforts en cours pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région ».

Le Soudan a exprimé sa solidarité totale avec le gouvernement et le peuple qatari, appelant les habitants de ce pays frère à rester attachés à la paix, à la sécurité et à la tranquillité. Khartoum a également exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités en condamnant de telles violations et en prenant les mesures nécessaires pour y mettre fin.


