SPORTS

Le Ballon d'Or 2025 au Théâtre du Châtelet : le suspense reste entier


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 22 Septembre 2025


La cérémonie de remise du Ballon d'Or 2025 se tiendra ce soir au Théâtre du Châtelet, dans le 1ᵉʳ arrondissement de Paris. Le nom du vainqueur, encore soigneusement gardé secret, sera dévoilé au dernier moment. Le suspense est à son comble entre les grands favoris de cette édition : Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vithina et Raphinha.


  Interrogé sur le sujet, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a affirmé détenir seul l'information : « Je suis le seul à connaître le vainqueur du Ballon d’Or ». Il a rappelé les critères essentiels pour prétendre à cette distinction prestigieuse : la performance individuelle, les prestations décisives et impressionnantes, les titres remportés, ainsi que le fair-play et le comportement du joueur sur le terrain et en dehors.

 
« Il y a des pronostics, mais le résultat final reste un secret jusqu’au dernier moment », a-t-il conclu. Qui succédera à Rodri ?


