



Interrogé sur le sujet, Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a affirmé détenir seul l'information : « Je suis le seul à connaître le vainqueur du Ballon d’Or ». Il a rappelé les critères essentiels pour prétendre à cette distinction prestigieuse : la performance individuelle, les prestations décisives et impressionnantes, les titres remportés, ainsi que le fair-play et le comportement du joueur sur le terrain et en dehors.





« Il y a des pronostics, mais le résultat final reste un secret jusqu’au dernier moment », a-t-il conclu. Qui succédera à Rodri ?