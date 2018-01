Le Secrétaire général nomme les membres de la Commission d’enquête internationale pour le Mali

Le Secrétaire général a annoncé aujourd’hui sa décision d’établir la Commission d’enquête internationale prévue par l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali. Il a nommé Mme Lena Sundh (Suède), M. Vinod Boolell (Maurice) et M. Simon Munzu (Cameroun) en tant que commissaires et désigné Mme Sundh Présidente. Etablie à la demande des parties […]

