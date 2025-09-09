Alwihda Info
AFRIQUE

Le président Tchadien se rend à Bangui pour la 16ème conférence de la CEMAC


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Septembre 2025



Le Président de la République, Chef de l’Etat,Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a quitté N’Djaména, cet après-midi, à destination de Bangui. Dans la capitale centrafricaine, le Chef de l’État prendra part aux assises de la 16e Conférence des Chefs d’Etat de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) placée sous le thème : « 𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐞́ 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐦𝐞́𝐞 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 ».

Le Président de la République a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamous par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ambassadeur Allah-Maye Halina, le Chef d’Etat-major Général des Armées 1er Adjoint, quelques membres du Gouvernement, le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence, le Chef d’Etat-Major Particulier, le Directeur de Cabinet Civil Adjoint, le Secrétaire Particulier Adjoint, le Conseiller à la Sécurité et le Maire de la ville de N’Djaména.


