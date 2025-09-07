Le président Touadéra participe au sommet de la CEEAC à Malabo





Renouvellement de l'exécutif et discussions sur la sécurité

Placée sous le patronage du président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, la rencontre a réuni quatre autres chefs d'État, dont Félix Tshisekedi (RDC), Évariste Ndayishimiye (Burundi) et Brice Clotaire Oligui N’Guema (Gabon). Les autres pays membres de la CEEAC étaient représentés.





L'objectif principal du sommet était le renouvellement de l'équipe dirigeante de la Commission de la CEEAC. À l'issue des travaux, l'Ambassadeur Ézéchiel Nibigira du Burundi a été désigné comme nouveau président de la Commission pour les cinq prochaines années. Il succède au Capverdien Gilberto P. Verissimo. La conférence a également examiné la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, saluant les efforts en cours pour rétablir la stabilité dans ce pays.





Après la clôture du sommet, le président Touadéra et sa délégation ont regagné Bangui en début de soirée.