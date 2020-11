Le prix Al Sumait d’un million de dollars est attribué à deux organisations éducatives africaines

Deux organisations ont été nommées lauréates du cycle 2020 du Prix Al-Sumait, d’une valeur d’un million de dollars, dans le domaine de de l’éducation. L’organisme Ubongo Learning et l’Institut Molteno (Molteno Institute for Language and Literacy) ont été récompensés pour leur dévouement et pour leurs excellentes innovations dans le domaine de l’éducation en Afrique.

Les lauréats du cycle 2020 du prix Al-Sumait pour le développement africain dans le domaine de l’éducation ont été approuvés par le Conseil d’administration du Prix, suite à leur excellent travail dans le développement de l’éducation en Afrique. Le prestigieux prix Al-Sumait 2020 a été attribué à Ubongo Learning et au Molteno Institute for Language and Literacy (institut Molteno des langues et de l’alphabétisation). Son Éminence, le Cheikh/Dr. Ahmad Al-Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, ministre des Affaires Étrangères et Ministre de l’Information par intérim, a présidé la réunion du conseil d’administration.

Ubongo Learning, basé en Tanzanie, a reçu le Prix pour ses « initiatives innovantes et transformatrices pour les enfants défavorisés. Il a un très gros potentiel pour réduire l’écart créé par les différences d’éducation en utilisant une approche à grande échelle et en offrant des contenus éducatifs et divertissants diffusés à la radio, à la télé et sur des téléphones mobiles simples à plus de 17 millions d’enfants africains. Il a pour objectif d’atteindre 60 millions d’enfants d’ici 2025 ; et a prouvé l’ampleur potentielle de son impact, sa durabilité, son accessibilité, ainsi que la facilité avec laquelle on peut l’adapter et le reproduire. De plus, une évaluation des premiers effets du projet montre qu’il a une grosse influence sur l’éducation de la petite enfance (âgée de 3 à 6 ans) ».

Le Molteno Institute for Language and Literacy, basé en Afrique du Sud, a reçu le prix pour ses travaux exemplaires pour fournir « une solution efficace aux difficultés majeures posées par les facteurs linguistiques dans l’éducation africaine, en proposant des programmes littéraires en différentes langues maternelles, qui offrent aussi un pont vers l’anglais, pour l’éducation de la petite enfance. Ils sont associés à des formations de développement professionnel pour les enseignants, ainsi que des formations pour les journalistes, les écrivains et les artistes, et au développement de contenus pédagogiques gratuits et de ressources éducatives ouvertes. Les initiatives de l’institut Molteno aident non seulement l’Afrique du Sud, mais aussi huit autres pays africains, dont : l’Angola, le Botswana, le Ghana, le Lesotho, le Malawi, la Namibie, l’Ouganda, et la Zambie. »

Le Dr. Adnan Shihab-Eldin, Directeur général de la Fondation koweitienne pour l’Avancée des Sciences (KFAS), qui administre la récompense, estime que « les deux organisations récompensées, Ubongo Leaning et le Molteno Institute for Language and Literacy, ont des impacts positifs à grande échelle et offrent des programmes innovants dont la mise en place est possible dans de nombreux pays d’Afrique. Elles ont toutes deux fait preuve de créativité pour répondre aux difficultés et aux problèmes éducatifs, dont ceux que rencontrent les enfants défavorisés. »

Le Dr. Shihab-Eldin déclare qu’à travers ce Prix, le gouvernement de l’État du Koweït aide des organisations, travaillant en Afrique et pour l’Afrique, à être reconnues pour leurs projets et programmes exemplaires ainsi que pour leur dévouement à l’amélioration de l’éducation des communautés dans divers pays d’Afrique. Il ajoute que le Prix a reçu cette année plus de 90 candidatures, provenant de 29 pays différents. Le Dr. Shihab-Eldin précise aussi que le Prix ne concerne pas uniquement l’éducation, et qu’il est ouvert aux organisations et aux projets basés sur la recherche ayant réussi à développer des produits et des services de qualité dans les domaines de la sante et de la sécurité alimentaire. Le cycle 2021 se penche sur le domaine de la Santé en Afrique.

Le Conseil du prix Al-Sumait est présidé par Son Éminence le Cheikh/Dr. Ahmad Al-Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, ministre des Affaires Étrangères et Ministre de l’Information par intérim. Les autres membres du conseil incluent : M. Abdulatif Alhamad, ancien directeur général et président des Fonds arabe pour le développement économique et social, Professeur Stefania Giannini, sous-directrice générale de l’Éducation, UNESCO, le Dr. Kwaku Aning, président du conseil de direction de la Commission de l’énergie atomique du Ghana, président de l’Institut nucléaire du Ghana et ancien Directeur général adjoint de l’Agence internationale de l’énergie atomique, le Dr. Daniel Gustafson, conseiller principal du directeur général de la FAO, Bill Gates, vice-président de la Bill & Melinda Gates Foundation, M. Tareq Al-Mutawa, président de l’entreprise Sadeer et membre exécutif du conseil du Comité populaire de collectes de fonds.

Le Prix Al-Sumait pour le développement africain, qui honore des particuliers et/ou des institutions qui aident au développement économique et social, au développement des ressources humaines et des infrastructures en Afrique, a été créé à l’initiative du défunt Émir Cheik Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al- Sabah. Le Prix est attribué dans l’une des trois catégories suivantes : la santé, la sécurité alimentaire et l’éducation, par la Fondation koweitienne pour l’avancée des sciences (KFAS) et un conseil d’administration qui s’occupe de la sélection des candidats.

Le Prix honore la mémoire du Dr Abdulrahman Al Sumait, docteur koweïtien ayant dévoué sa vie à répondre aux défis sanitaires, éducatifs et alimentaires qui menacent l’Afrique, et qui a créé l’organisation humanitaire Direct Aid.

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.alsumaitprize.org ou contacter la Fondation Koweitienne pour l’avancée des Sciences (KFAS) au : P. (+965) 22270465 E. info@alsumaitprize.org

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/two-organiza...