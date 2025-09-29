Alwihda Info
INTERNATIONAL

Les États-Unis réaffirment leurs priorités en Afrique subsaharienne


Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Septembre 2025


New York, 25 septembre 2025 – En marge de l’Assemblée générale des Nations unies, le Foreign Press Center a accueilli un briefing consacré aux priorités de l’administration Trump en Afrique subsaharienne. La rencontre, animée par Jonathan Pratt, haut responsable du Bureau des affaires africaines, et Massad Boulos, conseiller principal pour l’Afrique, a mis en lumière les efforts diplomatiques américains sur le continent.


Gestion des conflits au cœur de l’agenda

Massad Boulos a rappelé que la semaine avait été particulièrement dense, marquée par une série de réunions consacrées aux conflits en cours en Afrique. Les États-Unis ont multiplié les rencontres de haut niveau sur les crises entre la RDC et le Rwanda, au Soudan, dans la Corne de l’Afrique et en Libye.


« Nous avons organisé une conférence sur la Libye, puis participé à une autre sur le Soudan aux côtés de l’Union européenne, de l’Union africaine et de partenaires comme les Émirats arabes unis et l’Égypte », a précisé M. Boulos.



Un partenariat renforcé avec les pays africains

De son côté, Jonathan Pratt a souligné la forte mobilisation américaine, avec l’implication directe du secrétaire d’État et de ses adjoints. Il a mis en avant la rencontre « très positive » entre le secrétaire d’État et le président kényan William Ruto, ainsi qu’une réunion prometteuse avec la ministre des Affaires étrangères de Maurice, qui accueillera en 2026 le prochain Sommet d’affaires États-Unis–Afrique, après le succès de l’édition 2025 en Angola.



L’énergie, priorité stratégique

La question énergétique a occupé une place centrale dans les échanges. Pratt a rappelé son intervention au Atlantic Council sur les enjeux de coopération énergétique, évoquant des partenariats pour promouvoir des solutions de cuisson propres et soutenir l’ambition de pays comme le Mozambique, fortement engagé dans le développement de son secteur énergétique.



Optimisme sur la croissance africaine

Enfin, le diplomate américain a salué les performances économiques de pays comme la Côte d’Ivoire, présentée comme l’un des « moteurs de croissance » du continent. « Nous sommes enthousiastes à propos de notre politique africaine, qui reste centrée sur la croissance et les opportunités pour les entreprises américaines », a-t-il déclaré.


