Lutte contre le terrorisme : le chef de l’Etat tchadien assiste à la réunion de haut niveau de Rome

Le président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno se trouve depuis cet après-midi à Rome. Dans la capitale italienne, le chef de l’Etat tchadien prendra part demain, à une réunion de haut niveau des chefs d’Etat et de gouvernement consacrée à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.



Cette rencontre est organisée par le Royaume Hachémite de Jordanie en partenariat avec l’Italie. A l’aéroport militaire Ciampino de Rome, la garde d’honneur italienne est alignée pour rendre les honneurs au président de la République, Maréchal, Mahamat Idriss Deby Itno.



Le chef de l’Etat est accueilli par la ministre plénipotentiaire, Irène Castagnoli et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en République Fédérale d’Allemagne avec juridiction sur l’Italie, Youssouf Abassalah et le personnel de l’ambassade en poste à Berlin.



Escorté par les carabiniers italiens, le cortège prend ensuite, la direction du centre-ville. La petite communauté tchadienne de Rome ayant à sa tête, son président Khamis Bani, qui n’a pas pu avoir accès à l’aéroport a attendu le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, à l’entrée de son hôtel pour communier avec lui.



Au sortir des échanges de Rome, il est fort à parier que les pays concernés par l’hydre terroriste conviendront d’une mobilisation accrue des efforts pour venir à bout de ce cancer qui a pour nom : terrorisme. Il n’est pas exclu également que le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno partage avec ses paires, l’expérience du Tchad en matière de dé-radicalisation et de réinsertion sociale des repentis de Boko-Haram.