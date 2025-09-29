Alwihda Info
TCHAD

MATANIA : Les Amazones du Sahel, voix d’or et fierté culturelle du Tchad


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 29 Septembre 2025


Nées de la conviction que la musique est un vecteur d’unité, les MATANIA, surnommées les Amazones du Sahel, incarnent depuis plus de vingt ans l’énergie, le talent féminin et la fierté culturelle du Tchad. Leur nom, signifiant « Don de l’Éternel », reflète leur mission : chanter, transmettre la tradition et innover avec des sonorités modernes.


  L’aventure du groupe commence en 2001 à N’Djaména. Inspirées par des icônes africaines comme Angélique Kidjo, ces jeunes choristes issues du gospel décident de créer une nouvelle identité musicale tchadienne. Portées par la guitare acoustique et une complicité sans faille, elles élaborent un style unique, le trado-moderne.

 
Leur musique est un métissage vibrant où le zouk, l’afro-beat et les rythmes du terroir sahélien se rencontrent. Leurs voix puissantes, alliées à des chorégraphies enracinées, captivent le public bien au-delà des frontières.

 

Parcours international et maturité artistique

 
Le parcours des MATANIA est jalonné de succès, les menant de la Semaine de la Francophonie au Niger aux grandes scènes internationales, incluant le MASA d’Abidjan, le SICA et Africarjac en France.


Leur discographie témoigne de leur évolution :
  • 2009 : Sortie du premier album, Talou Ni Loumou.
  • 2016 : Lancement de l'album Renaissance, qui confirme leur maturité.
  • 2023 : Retour sur scène marquant avec un concert mémorable au Radisson Blu de N’Djaména.
  • 2025 : Le groupe prépare la sortie très attendue de son troisième album.
Plus qu’un simple groupe, les MATANIA sont un symbole d’unité culturelle et une voix pour la femme tchadienne. Elles chantent pour être entendues, mais surtout pour que le Tchad soit reconnu et célébré sur la scène mondiale. Les Amazones du Sahel : la voix d’or qui illumine le désert et fait vibrer les cœurs.


