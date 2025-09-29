MATANIA : Les Amazones du Sahel, voix d’or et fierté culturelle du Tchad

L’aventure du groupe commence en 2001 à N’Djaména. Inspirées par des icônes africaines comme Angélique Kidjo, ces jeunes choristes issues du gospel décident de créer une nouvelle identité musicale tchadienne. Portées par la guitare acoustique et une complicité sans faille, elles élaborent un style unique, le trado-moderne.
Leur musique est un métissage vibrant où le zouk, l’afro-beat et les rythmes du terroir sahélien se rencontrent. Leurs voix puissantes, alliées à des chorégraphies enracinées, captivent le public bien au-delà des frontières.
Parcours international et maturité artistique
Le parcours des MATANIA est jalonné de succès, les menant de la Semaine de la Francophonie au Niger aux grandes scènes internationales, incluant le MASA d’Abidjan, le SICA et Africarjac en France.
Leur discographie témoigne de leur évolution :
- 2009 : Sortie du premier album, Talou Ni Loumou.
- 2016 : Lancement de l'album Renaissance, qui confirme leur maturité.
- 2023 : Retour sur scène marquant avec un concert mémorable au Radisson Blu de N’Djaména.
- 2025 : Le groupe prépare la sortie très attendue de son troisième album.