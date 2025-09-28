Gabon / Cuba : Le Président Oligui Nguema signe trois accords majeurs à La Havane

Un accord-cadre de coopération général. Un accord sur l’exécution des sentences. Un accord dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage.

Hommage et perspectives de coopération concrètes

Cette rencontre fraternelle a abouti à la signature de trois accords majeurs visant à renforcer la coopération bilatérale :Durant sa visite, le Chef de l’État s’est également recueilli à la Place de la Révolution, en hommage au héros national José Martí.Il a ensuite visité le Centre Fidel Castro et le groupe LABIOFAM. Cette visite a ouvert de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’autosuffisance alimentaire, domaines où l'expertise cubaine est reconnue.