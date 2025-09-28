Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Gabon / Cuba : Le Président Oligui Nguema signe trois accords majeurs à La Havane


Alwihda Info | Par - 28 Septembre 2025


Au lendemain de sa rencontre avec la diaspora gabonaise de Cuba, le Président de la République gabonaise, Chef de l’État, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue cubain, S.E. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ce 27 septembre 2025 à La Havane.


Gabon / Cuba : Le Président Oligui Nguema signe trois accords majeurs à La Havane


  Cette rencontre fraternelle a abouti à la signature de trois accords majeurs visant à renforcer la coopération bilatérale :
  1. Un accord-cadre de coopération général.
  2. Un accord sur l’exécution des sentences.
  3. Un accord dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage.
 

Hommage et perspectives de coopération concrètes

 
Durant sa visite, le Chef de l’État s’est également recueilli à la Place de la Révolution, en hommage au héros national José Martí.

 
Il a ensuite visité le Centre Fidel Castro et le groupe LABIOFAM. Cette visite a ouvert de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les secteurs de la santé, de l’agriculture et de l’autosuffisance alimentaire, domaines où l'expertise cubaine est reconnue.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/09/2025

Tchad / Russie : Le Ministre d'État des Affaires Étrangères s'entretient avec Sergueï Lavrov

Tchad / Russie : Le Ministre d'État des Affaires Étrangères s'entretient avec Sergueï Lavrov

Tchad / Mauritanie : Renforcement des relations bilatérales entre les Ministres des Affaires Étrangères Tchad / Mauritanie : Renforcement des relations bilatérales entre les Ministres des Affaires Étrangères 28/09/2025

Populaires

Le Tchad et la Russie visent un renforcement de la coopération économique et commerciale

27/09/2025

Tchad : L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains appelle à révoquer la déchéance de nationalité

27/09/2025

N’Djamena : une querelle autour de 5 000 FCFA dégénère en bagarre sur la voie publique

27/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 27/09/2025 - Barra Lutter

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména

Tchad : Quand la misère s’installe, l’enfance disparaît à N’Djaména

Tchad : À N’Djaména, l’argent-calmant est-il un danger pour l’éducation des enfants ? Tchad : À N’Djaména, l’argent-calmant est-il un danger pour l’éducation des enfants ? 27/09/2025 - Gontran Temandang

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter