TCHAD

Tchad : Le retour des vitres fumées à N’Djaména met à mal la décision d’interdiction


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 29 Septembre 2025


Malgré une interdiction formelle émise par les autorités, la circulation des véhicules équipés de vitres teintées — souvent plastifiées avec du scotch sombre — est en nette recrudescence dans la capitale tchadienne. Ces véhicules sont de plus en plus nombreux dans les rues de N'Djaména, un phénomène qui remet en question l'efficacité des mesures de sécurité publique.


L'interdiction des vitres teintées, instaurée pour des raisons de sécurité et de visibilité, souffre d'un manque criant d'applicabilité. Bien que la raison exacte de cet engouement pour les vitres sombres demeure floue pour les observateurs, le fait est que la décision des autorités est de nouveau piétinée.


Le laxisme observé dans l'application des textes depuis des années a créé un sentiment d'impunité. Certains citoyens interrogés estiment que :
« Les propriétaires de ces véhicules savent que toute interdiction n'est pas applicable à tous et finira par être oubliée. »
Cette perception pose un problème sérieux d'autorité. Elle suggère que soit le Ministère de la Sécurité Publique est dépassé, soit ses décisions sont appliquées avec moins de rigueur, encourageant ainsi le non-respect du texte.  

 

 
Le Ministère de la Sécurité Publique a le devoir de rappeler aux citoyens la décision interdisant les vitres teintées et d’y faire appliquer une rigueur absolue. Le respect strict de ce texte est indispensable pour garantir la sécurité et la visibilité dans l'espace public.
Parallèlement, les citoyens détenteurs de véhicules ont une obligation civique de respecter les lois et les textes en vigueur dans le pays. La lutte contre l'insécurité et le maintien de l'ordre public exigent à la fois une fermeté de la part des autorités compétentes et un sens du devoir de la part de la population.


