Madagascar – Le Président de la République rencontre les opérateurs économiques de Toamasina : L’ émergence harmonieuse au centre des échanges

Culture de l’émergence, ambition collective, planification économique, transition énergétique, institutions fortes et secteur privé performant, et patriotisme : Ce sont les grands points développés par le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques, les représentants de la société civile, et les notables de la Région Antsinanana… Read more […]

Culture de l’émergence, ambition collective, planification économique, transition é...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...