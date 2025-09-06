Malabo accueille une session extraordinaire de la CEEAC







Un renouvellement institutionnel attendu



Le mandat de l’équipe sortante, conduite par le président de la Commission, Gilberto da Piedade Verissimo, est arrivé à son terme le 31 août 2025. Cette session extraordinaire visait donc à combler le vide institutionnel et à garantir la continuité des activités de la CEEAC. Les dirigeants de la sous-région vont ainsi examiner les candidatures et valider les profils appelés à conduire la Commission pour les prochaines années.





Au-delà du simple renouvellement des instances, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis sécuritaires, économiques et environnementaux dans la région.