AFRIQUE

Malabo accueille une session extraordinaire de la CEEAC


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Septembre 2025


La Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) tiendra ce dimanche 7 septembre 2025 une session extraordinaire à Malabo, en Guinée équatoriale. Ce sommet des Chefs d’État et de gouvernement avait pour principal objectif de désigner une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Commission de l’organisation sous-régionale.


Un renouvellement institutionnel attendu

Le mandat de l’équipe sortante, conduite par le président de la Commission, Gilberto da Piedade Verissimo, est arrivé à son terme le 31 août 2025. Cette session extraordinaire visait donc à combler le vide institutionnel et à garantir la continuité des activités de la CEEAC. Les dirigeants de la sous-région vont ainsi examiner les candidatures et valider les profils appelés à conduire la Commission pour les prochaines années.


Au-delà du simple renouvellement des instances, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis sécuritaires, économiques et environnementaux dans la région.


