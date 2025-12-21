Alwihda Info
Mali - Bamako : L'AES parachève son architecture lors du premier Conseil des Ministres Confédéral


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


Le Palais de Koulouba a été le centre de gravité de la diplomatie sahélienne ce samedi 20 décembre 2025. Sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOÏTA, les ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont ouvert une session historique destinée à rendre opérationnelle la Confédération des États du Sahel.


Mali - Bamako : L'AES parachève son architecture lors du premier Conseil des Ministres Confédéral


 

Consolider l'édifice institutionnel

 

Cette rencontre prépare le sommet des Chefs d'État prévu les 22 et 23 décembre. L'ordre du jour est stratégique : adoption des protocoles additionnels sur la défense commune, la coordination diplomatique et les politiques de développement. Ces documents constituent la "colonne vertébrale" de la Confédération, transformant l'alliance militaire initiale en un bloc politique intégré.



Un plaidoyer pour la souveraineté et la résilience

 

Dans son discours, le Président de la Confédération a réaffirmé la rupture avec les modèles de gouvernance imposés de l'extérieur. Le Général GOÏTA a dénoncé le « terrorisme médiatique » visant à éroder le soutien populaire dont jouit l'AES. Pour le Chef de l'État malien, la réponse réside dans le « génie des peuples sahéliens » et la mutualisation des efforts pour bâtir un espace de liberté et d'indépendance véritable.




Hommage aux Forces de Défense et aux Peuples

 

Le sommet a été l'occasion de saluer l'engagement des armées des trois pays, engagées dans une lutte acharnée pour l'intégrité territoriale. En plaçant le "vaillant peuple de l'AES" au centre de la légitimité confédérale, le Général GOÏTA a rappelé que l'intégration sahélienne est avant tout une volonté populaire ancrée dans une histoire et une culture communes.




Une perspective ouest-africaine élargie

 

Tout en affirmant sa marche souveraine, l'AES ne s'isole pas. Le Président a rappelé que l'histoire pluriséculaire unit les peuples de l'Afrique de l'Ouest, appelant à un voisinage fondé sur le respect mutuel et la solidarité, loin des pressions géopolitiques étrangères.

Peter Kum
