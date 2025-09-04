Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Mali : Bamako saisit la Cour internationale de Justice contre l’Algérie


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Septembre 2025



Mali : Bamako saisit la Cour internationale de Justice contre l'Algérie
Le gouvernement de la Transition du Mali a annoncé, ce jeudi 4 septembre 2025, avoir déposé une requête introductive d’instance auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ) contre la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Cette démarche fait suite à la destruction, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, d’un drone de reconnaissance des Forces Armées et de Sécurité maliennes, immatriculé TZ-98D, dans la localité de Tinzaouatène, région de Kidal.

Selon Bamako, cet acte constitue non seulement une agression délibérée et hostile, mais également une violation flagrante du principe de non-recours à la force, tel que défini par la Charte des Nations Unies et plusieurs résolutions de l’Assemblée générale.

Le gouvernement malien rappelle avoir adressé à plusieurs reprises des demandes officielles aux autorités algériennes, afin d’obtenir des preuves de la prétendue violation de l’espace aérien invoquée pour justifier cette destruction. Ces démarches étant restées sans réponse, Bamako considère que l’attaque visait directement la souveraineté du Mali.

Dans son communiqué, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a dénoncé l’attitude « hostile et condescendante » de l’Algérie et a réaffirmé l’engagement du Mali à défendre son intégrité territoriale devant les instances internationales.


