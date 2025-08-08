Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali - Coopération Régionale : Le Président GOÏTA reçoit la ministre nigérienne de l'énergie


Alwihda Info | Par - 9 Août 2025


Le Président de la Transition malienne, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a reçu en audience le 8 août 2025 la Ministre nigérienne de l’Énergie, Pr Amadou HAOUA. Cette dernière a remis un message de son homologue nigérien, le Général d’Armée Abdrahamane TIANI. L'objectif principal de la rencontre était d'inviter le Mali à rejoindre le projet de complexe charbonnier de Salkadamna au Niger, une initiative majeure pour la souveraineté énergétique régionale.


Mali - Coopération Régionale : Le Président GOÏTA reçoit la ministre nigérienne de l'énergie


  Le Niger, riche en ressources énergétiques, souhaite valoriser ses ressources minières, notamment le charbon, pour répondre aux besoins en électricité de la région. Le complexe de Salkadamna est un projet ambitieux et intégrateur, avec une capacité de production électrique modulaire de 5 200 MW.

 
Selon la Ministre Amadou HAOUA, cette initiative dépasse le cadre énergétique et s'inscrit dans un engagement en faveur de la souveraineté, du développement et de la solidarité africaine. Le Président GOÏTA a assuré la Ministre de son engagement ferme à s'associer à ce projet, à l'instar du Burkina Faso qui est déjà mobilisé. Elle a salué le leadership des trois chefs d'État, dont la vision commune ouvre la voie à un avenir énergétique souverain pour la région.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/08/2025

Tchad – Grand appel à la mobilisation pour le "Samedi Citoyen"

Tchad – Grand appel à la mobilisation pour le "Samedi Citoyen"

Tchad : occupation gratuite de 20 villas à Mao, aucune recette pour la commune Tchad : occupation gratuite de 20 villas à Mao, aucune recette pour la commune 08/08/2025

Populaires

Tchad : Le parquet requiert 25 ans de prison contre Masra Succes

08/08/2025

Zambie : la BAD s’engage à appuyer la croissance du secteur privé local lors de la Conférence sur l’investissement

08/08/2025

Tchad : Lancement d'une loi historique et d'un Numéro Vert pour protéger l'environnement

08/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter