Mali - Coopération Régionale : Le Président GOÏTA reçoit la ministre nigérienne de l'énergie





Le Niger, riche en ressources énergétiques, souhaite valoriser ses ressources minières, notamment le charbon, pour répondre aux besoins en électricité de la région. Le complexe de Salkadamna est un projet ambitieux et intégrateur, avec une capacité de production électrique modulaire de 5 200 MW.





Selon la Ministre Amadou HAOUA, cette initiative dépasse le cadre énergétique et s'inscrit dans un engagement en faveur de la souveraineté, du développement et de la solidarité africaine. Le Président GOÏTA a assuré la Ministre de son engagement ferme à s'associer à ce projet, à l'instar du Burkina Faso qui est déjà mobilisé. Elle a salué le leadership des trois chefs d'État, dont la vision commune ouvre la voie à un avenir énergétique souverain pour la région.