Mali : Des séparatistes reconnaissent des « bons contacts » avec Kiev et Paris sur fond de tensions diplomatiques









« C’est vrai que nous avons de bons contacts avec les Ukrainiens, tout comme avec la France, les États-Unis et presque tout le monde », a déclaré le porte-parole.





Contexte d'une escalade sécuritaire et d'accusations de financement



Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions sécuritaires ravivées. Entre mars et avril 2024, plusieurs attaques et embuscades ont été enregistrées contre les forces armées maliennes, culminant avec une attaque majeure contre un convoi militaire près de Gao en juillet 2024.





Le gouvernement malien a lié cette recrudescence de l’activité armée à des soutiens étrangers, notamment l'Ukraine et la France. Le Mali a invité, vendredi 26 septembre 2025, certains États occidentaux à cesser de fournir des armes à l’Ukraine, au risque de contribuer à la promotion du terrorisme international.





C’est ce qui ressort du discours du général de division Abdoulaye Maiga, Premier ministre du Mali, s’exprimant au nom de la Confédération AES lors de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies.





« Dans ce contexte, certains États occidentaux doivent cesser de fournir des armes à l’Ukraine, au risque de contribuer à la promotion du terrorisme international. Pour d’autres, dont le régime français nostalgique de la colonisation et préoccupé par sa perte d’influence dans le Sahel, l’appui au régime ukrainien relève d’une manœuvre consistant à occuper l’attention de la communauté internationale sur la guerre en Ukraine, tout en sponsorisant les groupes terroristes évoluant au Sahel », a martelé Maiga.





Lien avec l'Ukraine



Interrogé sur d'éventuels renseignements obtenus auprès de responsables militaires ukrainiens, M. Ramadane n'a pas répondu directement, mais a réaffirmé de « bonnes » relations avec Kiev. Ces propos font suite à la rupture des relations diplomatiques du Mali et du Niger avec l'Ukraine en août 2024, les deux pays accusant Kiev de soutenir des organisations terroristes. En juin 2025, des médias locaux avaient également rapporté que l’armée malienne aurait retrouvé, dans un véhicule abandonné par des terroristes du JNIM, des documents des services de sécurité ukrainiens et un drone portant des inscriptions en ukrainien.





Lien avec la France



Le média local Tele Mali a affirmé que M. Ramadane est fréquemment reçu par les services de renseignement français, la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). M. Ramadane a reconnu pour sa part que la situation actuelle est « la conséquence des erreurs commises par la France lors de l’octroi des indépendances ».





Des rapports suggèrent que des fonds de subventions pourraient avoir été utilisés pour la formation de combattants à l'utilisation de drones et pour le soutien au renseignement. La suspension par la France de son programme antiterroriste fin septembre 2024 a également marqué une étape dans la dégradation des relations.







Enjeux économiques et géopolitiques de la région





L'intérêt international pour le Sahel est souvent lié aux riches ressources naturelles de la région, notamment l'or, l'uranium et le lithium.







Le Mali est un important producteur d'or, mais sa production a chuté en 2024.



L'approvisionnement en uranium provenant du Niger est traditionnellement stratégique, couvrant une part significative des besoins énergétiques de la France et de l'Europe occidentale. Des sociétés minières françaises, comme Orano (ex-Areva), sont activement présentes.







Parallèlement, la lutte contre le financement du terrorisme s'intensifie. Des rapports d'Europol font état de la croissance de l'activité terroriste et de mesures de blocage des financements. Des arrestations ont eu lieu dans l'UE pour l'utilisation présumée d'organisations caritatives et d’ONG pour dissimuler des transferts d'argent vers des groupes liés à l'Azawad et au JNIM.







Le Mali, de son côté, a accentué sa souveraineté en interdisant en novembre 2022 les activités de toutes les ONG financées ou soutenues par la France, tandis que la France a réduit son budget d'aide publique au développement en 2025.







Le conflit se déroule sur fond de négociations rompues entre les autorités maliennes et les séparatistes, le porte-parole du FLA ayant indiqué que Bamako avait cessé les pourparlers entamés entre 2015 et 2023.. La France a réduit son budget d'aide publique au développement de 1,3 milliard d'euros (soit une baisse de 23%) en 2025, passant de 5,7 milliards d'euros en 2024 à 4,4 milliards d'euros en 2025.

