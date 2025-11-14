Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : Les ministres Diop et Ag Ilyène dénoncent la cabale médiatique en marge du BAMEX 25


Alwihda Info | Par - 14 Novembre 2025


En marge du Salon International de la Défense et de la Sécurité de Bamako (BAMEX 25), Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et son collègue de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène, ont animé, le mercredi 12 novembre 2025, une conférence de presse. De nombreux organes de presse internationaux et nationaux y ont pris part.


Mali : Les ministres Diop et Ag Ilyène dénoncent la cabale médiatique en marge du BAMEX 25


 

Cette conférence de presse, tenue en présence du Directeur de « BAMEX 25 », s’inscrit dans la dynamique de communication gouvernementale visant à mettre à la disposition des médias des informations fiables qui reflètent la situation réelle du pays, dans un contexte de cabale médiatique et de déstabilisation orchestrée contre le Mali.

 

Pour les ministres, la tenue du présent Salon international à Bamako, qui a mobilisé une dizaine de pays d’Afrique et d’ailleurs, est un signal important dans le contexte géopolitique actuel et un démenti clair de ce qui est prétendument et faussement véhiculé sur le Mali.


 

Points Abordés par le Gouvernement

 

Évoquant la situation actuelle du pays, les ministres ont, entre autres :

  • Souligné les importants efforts conjoints des Forces de Défense et de Sécurité du Mali et de la Confédération AES dans la sécurisation et l’approvisionnement du pays en hydrocarbures ;

  • Évoqué le plan stratégique mis en œuvre par le Gouvernement malien pour faire face aux défis de l’heure ;

  • Dénoncé les actions de déstabilisation soutenues par des campagnes médiatiques pour sanctionner les choix politiques et de partenariats du Mali ;

  • Salué la résilience des populations maliennes, y compris la bravoure des vaillants soldats et des transporteurs maliens ;

  • Réaffirmé l’ouverture du pays à des partenariats sincères et respectueux des nouveaux principes de gouvernance publique.


 

Souveraineté et Autonomie Stratégique

 

Pour le ministre Diop, le sort du Mali ne se décide ni sur les plateaux de télévision ni dans les services de renseignement étrangers, mais au Mali et par les Maliens qui ont compris les enjeux de la lutte contre ces forces hybrides et sont déterminés à protéger et défendre leur pays.

 

Il a rappelé le nouveau paradigme au Mali et au sein de la Confédération AES : briser la chaîne de la dépendance et se prendre en charge dans une dynamique de renforcement et de modernisation continus des armées, tout en assurant une autonomie stratégique des outils de défense et de sécurité.

 

En conclusion, les deux ministres ont assuré que nul ne pourra arrêter la marche du Mali vers la sécurité de l’ensemble du territoire et son développement intégré, grâce à la détermination des plus hautes autorités du Mali, au soutien d’une population résiliente et engagée et à l’accompagnement d’un partenariat sincère et solidaire avec des pays amis et le travail commun au sein de la Confédération AES.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


