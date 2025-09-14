Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : Nouvelles frappes des FAMa dans la région de Kayes


Alwihda Info | Par - 14 Septembre 2025


Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont mené des opérations dans la région de Kayes le 13 septembre 2025, détruisant des bases de Groupes Armés Terroristes dans les localités de Sandaré et Lambatara.


Mali : Nouvelles frappes des FAMa dans la région de Kayes


 

Bases terroristes détruites

 
Ces frappes ont détruit de nouvelles bases utilisées comme refuges par les Groupes Armés Terroristes dans les localités de Sandaré et Lambatara. L'opération a neutralisé plusieurs dizaines de combattants et anéanti leurs stocks logistiques.

 
Les FAMa poursuivent leurs patrouilles pour traquer les cellules terroristes restantes. L'état-major a félicité les troupes pour leur professionnalisme et a appelé les populations à continuer de coopérer pour le succès des opérations.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/09/2025

تشاد: الحرفيون يناقشون التحديات والفرص قبيل انطلاق معرض الصناعات الصغيرة

تشاد: الحرفيون يناقشون التحديات والفرص قبيل انطلاق معرض الصناعات الصغيرة

تمكين الشباب التشادي عبر دورة حول الحكومة النقابية والمشاركة المجتمعية تمكين الشباب التشادي عبر دورة حول الحكومة النقابية والمشاركة المجتمعية 13/09/2025

Populaires

Tchad : tensions autour d’un scandale foncier à Abéché, menaces, convocation et commission d’enquête

13/09/2025

تشاد : توتر حول فضيحة عقارية في أبشي… تهديدات، استدعاء ولجنة تحقيق

13/09/2025

Tchad : La coordination des maires de N’Djamena en visite dans la ville blanche de Mao

13/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter