Mali : Nouvelles frappes des FAMa dans la région de Kayes





Bases terroristes détruites

Ces frappes ont détruit de nouvelles bases utilisées comme refuges par les Groupes Armés Terroristes dans les localités de Sandaré et Lambatara. L'opération a neutralisé plusieurs dizaines de combattants et anéanti leurs stocks logistiques.





Les FAMa poursuivent leurs patrouilles pour traquer les cellules terroristes restantes. L'état-major a félicité les troupes pour leur professionnalisme et a appelé les populations à continuer de coopérer pour le succès des opérations.