Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : défense et sécurité, acquisition de nouveaux équipements militaires


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Septembre 2025



Mali : défense et sécurité, acquisition de nouveaux équipements militaires
Sous les regards admiratifs des populations, la ville de Bamako a connu le 03 septembre 2025, l’entrée de nouveaux convois logistiques et d’armement.

Ces équipements militaires de dernière génération viennent renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et sécurité conformément à la vision du général d’Armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat.

Le gouvernement, à travers le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, annonce que l’équipement des FAMa se poursuivra pour faire face à l’évolution de la menace sécuritaire, et répondre aux aspirations légitimes des populations.




Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/09/2025

Tchad : la 2ème édition du Forum YoouthConnectSahel se tiendra en octobre 2025 à Ndjamena

Tchad : la 2ème édition du Forum YoouthConnectSahel se tiendra en octobre 2025 à Ndjamena

Tchad : le Réseau de Solidarité Globale conclut les travaux du modèle de simulation de l’Union africaine Tchad : le Réseau de Solidarité Globale conclut les travaux du modèle de simulation de l’Union africaine 04/09/2025

Populaires

How close are humanoid robots to everyday life?

03/09/2025

تشاد/ الجزائر:رئيس الجمهورية يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائري

03/09/2025

Éliminatoires Mondial 2026 : le sélectionneur des SAO du Tchad dévoile son onze de départ face au Ghana

04/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter