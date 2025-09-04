Mali : défense et sécurité, acquisition de nouveaux équipements militaires

Sous les regards admiratifs des populations, la ville de Bamako a connu le 03 septembre 2025, l’entrée de nouveaux convois logistiques et d’armement.



Ces équipements militaires de dernière génération viennent renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et sécurité conformément à la vision du général d’Armée Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat.



Le gouvernement, à travers le ministère de la Défense et des Anciens Combattants, annonce que l’équipement des FAMa se poursuivra pour faire face à l’évolution de la menace sécuritaire, et répondre aux aspirations légitimes des populations.