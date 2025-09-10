Alwihda Info
AFRIQUE

Mali : deux ex-otages présentés physiquement au président de la Transition par le ministre de la Sécurité


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Septembre 2025



Le mardi 9 septembre 2025, le président de la Transition, le général d’Armée Assimi Goïta, chef de l’État, a reçu en audience une délégation conduite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

La délégation était venue « présenter physiquement » au chef de l’État deux ex-otages, tous deux de la Police nationale, libérés le lundi 8 septembre 2025, des mains de leurs ravisseurs. À la fin de l’audience, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a donné des explications relatives à la prise en otage des deux policiers, le sergent-chef de police Abdrahamane Dembélé et le sergent de police Boubacar Dabo.

Des explications du ministre Daoud Aly Mohamedine, il ressort que les deux agents de la Police nationale avaient été enlevés le 6 août dernier à Bambara Maoudé, sur l’axe Tombouctou-Douentza. Le ministre précise que les deux ex-otages ont été libérés grâce au professionnalisme des Forces armées et de sécurité. Il a surtout mis l’accent sur la perspicacité des services de renseignements.

Le Gal Daoud Aly Mohamedine a souligné également que le chef suprême des Armées, le général d’Armée Assimi Goïta, a salué le courage des otages, qui ont tenu bon malgré tout, et a réaffirmé l’engagement ferme de l’État à protéger ses citoyens, tout en poursuivant les efforts pour libérer toute personne encore détenue.


