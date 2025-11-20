Mali : le Premier ministre stimule les agents du bureau des pétroles, des douanes et de l’OMAP

Des camions chargés d’essence ont quitté le bureau du pétrole, se dirigeant vers les stations de distribution, tout cela sous l’œil vigilant du Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a effectué une visite simultanée au bureau des produits pétroliers de la direction générale des Douanes, ainsi qu’à l’Office Malien des produits Pétroliers (OMAP), ce mardi 18 novembre 2025.



Cette visite s’inscrit dans le cadre de la gestion de la crise des hydrocarbures. Le chef du gouvernement a tenu à transmettre les félicitations du chef de l’État, le Général d’Armée Assimi Goïta, au bureau des pétroles et à l’OMAP. L’objectif était également de mettre en exergue les attentes non satisfaites, notamment les files d’attente observées dans les stations-service, un contraste déplorable avec les files de camions remplis dans les procédures administratives.



Le général de division Abdoulaye Maïga a donné des consignes fermes pour la mise en place d’un dispositif consensuel avec les opérateurs économiques, afin de diligenter les procédures administratives et douanières au plus tôt. Ce dispositif doit permettre que les camions ne passent pas 24 heures dans ces procédures, ce qui aura une répercussion directe sur la réduction des files d’attente.



Le Premier ministre a réitéré ses félicitations aux équipes du bureau des produits pétroliers qui, a-t-il rappelé, travaillent sans relâche depuis le 11 octobre 2025, 24h/24 pour accélérer les procédures de déclarations et le dédouanement des produits pétroliers et de leurs dérivés. Cette visite a permis au chef du gouvernement de constater les conditions de travail des agents, qui mettent tout en œuvre pour atténuer les effets de la crise des hydrocarbures.



En conclusion, il a salué la résilience du peuple malien, ainsi que le sacrifice des conducteurs routiers et des Forces Armées de Défense et de Sécurité.