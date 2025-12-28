Alwihda Info
SPORTS

Mandjafa : Le Gouvernement joue la carte de l'unité sur le terrain


Alwihda Info | Par - 29 Décembre 2025


Le stade de Mandjafa a été le théâtre d'une démonstration de fraternité ce samedi. Au-delà du score, c'est l'image d'une équipe gouvernementale dynamique et soudée qui a marqué les esprits des spectateurs tchadiens.


Amir Idriss Kourda : Le moteur du milieu de terrain

 

Dès les premières minutes, le Ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, a imposé son rythme. Loin des dossiers de l'entretien routier, il a fait preuve d'une agilité technique remarquable. Son point d'orgue ? Une passe décisive d'une précision chirurgicale qui a permis à son homologue des Affaires étrangères de trouver le chemin des filets. Ce geste technique illustre une vérité politique : le succès naît de la capacité à mettre ses collègues dans les meilleures dispositions.


 

Un soutien institutionnel sans faille

 

En tribune, l'ambiance était tout aussi engagée. La Secrétaire d'État aux Infrastructures, Mme Haoua Abdelkerim Ahmadaye Bakhit, a porté haut les couleurs de l'équipe. Son soutien chaleureux a rappelé que la cohésion d'un gouvernement ne se mesure pas seulement à ses résultats économiques, mais aussi à la force des liens humains qui unissent ses membres.





Le sport de masse comme outil de gouvernance

 

Cette rencontre amicale à Mandjafa prouve que le sport est un langage universel de paix et de cohésion. En se prêtant au jeu de la compétition saine, les membres du gouvernement envoient un message de vitalité et de proximité à la jeunesse. Cette synergie observée sur le gazon est le reflet de la solidarité nécessaire pour relever les défis du développement national.



Ce match restera comme un moment fort de l'année 2025, où la politique a laissé place à la passion du ballon rond pour célébrer l'unité nationale.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


