SPORTS

Mandjafa : Le Parlement l'emporte sur le Gouvernement dans un esprit de fraternité


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 28 Décembre 2025


Le stade Olympique Maréchal Idriss Deby Itno a vibré ce samedi 27 décembre 2025 sous les acclamations d'un public venu nombreux. Loin des bancs de l'hémicycle ou des salles de conseil, les membres du gouvernement et les députés se sont affrontés sur le gazon pour un match amical placé sous le signe de l'unité.


Mandjafa : Le Parlement l'emporte sur le Gouvernement dans un esprit de fraternité
 

Dès le coup d'envoi donné par le Maire de N'Djamena, la supériorité collective de l'Assemblée Nationale s'est fait sentir. Menée par son numéro 10 et président, Ali Kolotou Tchaimi, l'équipe parlementaire a ouvert le score dès la 5ème minute. Malgré une égalisation courageuse d'Abakar Rozi Teguil pour le gouvernement, la transition rapide du milieu de terrain parlementaire a fini par faire la différence.

 

De retour des vestiaires, l'efficacité des députés a été redoutable avec trois buts inscrits coup sur coup. Le gouvernement a tenté une remontée grâce à une réduction du score signée Abdoulaye Sabre Fadoul, portant le marquage à 4-2. Cependant, l'envie et la cohésion de l'Assemblée ont eu le dernier mot, scellant le score final à 5-2 dans une ambiance de fair-play total.

 

À l'issue de la rencontre, le Premier Ministre Allah Maye Halina et son homologue de l'Assemblée ont rappelé l'essence de cet événement : utiliser le sport pour humaniser les rapports de force institutionnels. En courant derrière le même ballon, les décideurs tchadiens ont prouvé que la cohésion nationale et le dialogue restent les piliers de la stabilité du pays.



