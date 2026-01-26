Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Mariages à N’Djamena : entre pression sociale, normes religieuses et fragilité économique


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 26 Janvier 2026


​À N’Djamena, la capitale tchadienne, on observe fréquemment des mariages contractés de manière précipitée, parfois sans réelle réflexion préalable. Certaines unions semblent davantage motivées par la pression sociale — « l’autre a fait son mariage, il faut que je fasse le mien » — que par la volonté de construire une vie conjugale durable.


Illustration © Pixabay
Illustration © Pixabay
Le mariage est une institution sociale, culturelle et juridique qui officialise l’union de deux personnes et crée entre elles un lien conjugal reconnu par la loi, la religion ou la coutume. Ses caractéristiques varient selon les sociétés, mais elles s’analysent généralement sous trois angles : juridique, social et symbolique, et religieux.

Sur le plan juridique, le mariage constitue un contrat légal qui établit des droits et des obligations entre les époux. Il définit également un cadre pour la filiation et l’autorité parentale, tout en produisant des effets patrimoniaux liés aux biens, à la succession et, parfois, à la fiscalité.

Sur le plan social et symbolique, il représente une alliance publique, un engagement reconnu par la communauté, un symbole de stabilité et un véritable rite de passage marquant un changement de statut social.

Sur le plan religieux, il est perçu comme un sacrement dans le christianisme, tandis que dans l’islam il est à la fois un acte d’adoration et un contrat sacré fondé sur le consentement des époux, la dot et la présence du tuteur et des témoins.

Au Tchad, le mariage se décline sous plusieurs formes — religieux (musulman ou chrétien), traditionnel (coutumier) et civil — souvent combinées. La polygamie demeure par ailleurs une pratique répandue.

Cependant, à N’Djamena, un décalage notable apparaît entre les principes religieux et les réalités pratiques. En islam, par exemple, il est recommandé que l’homme dispose des moyens nécessaires pour subvenir aux besoins de son épouse. Or, de nombreux mariages, y compris polygamiques, sont contractés sans ressources suffisantes, parfois même sans logement stable. Cette situation engendre des tensions conjugales, des difficultés matérielles et peut favoriser des comportements tels que l’infidélité.

Un constat s’impose : l’encadrement des pratiques matrimoniales par les autorités administratives, religieuses et coutumières reste insuffisant. Les textes et mécanismes dédiés sont peu développés, et il n’existe pas d’instance officielle chargée de préparer, de réguler ou de suivre les unions, notamment en matière de responsabilités économiques et familiales.

La mise en place d’un organe consultatif réunissant autorités religieuses, coutumières et civiles pourrait contribuer à un meilleur encadrement du mariage. Des séances de préparation matrimoniale, une sensibilisation aux exigences financières et juridiques, ainsi qu’un suivi des couples vulnérables figurent parmi les pistes susceptibles de réduire la précarité conjugale et ses conséquences sociales.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/01/2026

Mayo-Kebbi Ouest : Vers une presse plus forte avec la création d'un réseau professionnel

Mayo-Kebbi Ouest : Vers une presse plus forte avec la création d'un réseau professionnel

Décès de l’ancien ministre Hassan Fadoul Kitir : le Président de la République rend hommage Décès de l’ancien ministre Hassan Fadoul Kitir : le Président de la République rend hommage 25/01/2026

Populaires

Tchad : une enfant brûlée par sa mère après une fausse accusation de vol

25/01/2026

​Infrastructures routières au Tchad : 35 % des travaux déjà réalisés à Khachkhacha

25/01/2026

Bébédjia : Les enseignants de l’IPEP 1 au cœur d’une session de renforcement sur l’éthique et la déontologie

25/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/01/2026 - Barra Lutter

Bibi-bili à Ndjamena : quand les femmes brisent le tabou des cabarets

Bibi-bili à Ndjamena : quand les femmes brisent le tabou des cabarets

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ? Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ? 22/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter