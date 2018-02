Markounda, République centrafricaine : L’Insecurite force 7,400 personnes à quitter leurs villages

Les conditions de vie de 7,400 déplacés se trouvant à Markounda, au nordouest de la République centrafricaine, sont extrêmement difficiles. Le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et la Croix-Rouge centrafricaine (CRCA) viennent de leur apporter de l’aide pour améliorer leurs conditions d’hygiène et d’accès à l’eau, ainsi que des vivres et des biens […]

Les conditions de vie de 7,400 déplacés se trouvant à Markounda, au nordouest de la République centrafricaine, sont extrêmement...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...