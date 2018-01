Maroc : Des milliers de personnes ont besoin de secours d’urgence en raison du froid extrême et des fortes chutes de neige dans les régions de l’Atlas central

De fortes chutes de neige et des températures inhabituellement basses en janvier ont coupé des milliers de personnes des principaux axes de transport dans les régions du Haut-Atlas et du Moyen-Atlas au Maroc, augmentant les risques de pénuries alimentaires et de conditions de vie dangereuses pour les communautés touchées. Les fortes chutes de neige conjuguées […]

De fortes chutes de neige et des températures inhabituellement basses en janvier ont coupé des milliers de personnes des princ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...